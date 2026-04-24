El saguntino Plácido Berzosa se convierte en "referente" internacional de Mototurismo

El motociclista local Plácido Berzosa ha recibido este viernes la felicitación del Ayuntamiento de Sagunt por los éxitos que cosechó el pasado año 2025, entre los que destacan sendos oros en la Copa de España y en el Campeonato CMCV de la Comunidad Valenciana de Mototurismo, disciplina en la que sobresalió especialmente, además de en modalidades como las rutas de larga distancia y otras competiciones.

Además de estos dos logros, como piloto del equipo nacional Zona Roja contribuyó con sus resultados a alzarse como Equipo Vencedor del Año, y fue distinguido con el reconocimiento Méritum, una prestigiosa distinción otorgada tras alcanzar cinco medallas de oro consecutivas en el Campeonato de la Comunidad Valenciana en sus categorías oficiales. Su trayectoria también incluye la representación internacional como piloto en competiciones de carácter mundial.

Así, con motivo de sus recientes triunfos y de su trayectoria, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, le han recibido en el Consistorio y le han trasladado su reconocimiento y felicitación.

Plácido Berzora recibe un reconocimiento en el ayuntamiento / Ayuntamiento de Sagunt

Recepción

Durante la recepción, el alcalde ha destacado la importancia de dar visibilidad a disciplinas menos conocidas y ha puesto en valor la trayectoria de Plácido Berzosa, señalando que "somos una ciudad muy rica en disciplinas deportivas, muchas de ellas minoritarias". Asimismo, ha subrayado que "no todo el mundo llega al nivel que has alcanzado, con una trayectoria marcada por el sacrificio, el trabajo y la pasión".

Por su parte, Javier Timón ha resaltado la trayectoria del deportista y el orgullo que ha supuesto para la ciudad contar con referentes como él, señalando que "estos resultados lo consolidan como uno de los referentes más destacados de esta disciplina".

Noticias relacionadas

Durante el acto, Plácido Berzosa ha expresado su satisfacción por los logros conseguidos y ha destacado la evolución de esta disciplina, señalando que "el mototurismo es una categoría que no es tan conocida, pero que engloba mucha participación a nivel nacional e internacional y cada vez se está expandiendo a más países". También ha subrayado el valor personal que tiene para él este deporte, afirmando que "es más que una pasión, es una ilusión, porque cuando haces algo que te gusta y además consigues logros, eso tiene mucho más valor por lo que uno siente".