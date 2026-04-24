El tirador olímpico saguntino se alza con un subcampeonato

El deportista saguntino de Tiro Olímpico, Antonio Comeche, disputó el pasado fin de semana, la 2ª Fase Nacional en Huesca. Allí, logró rehacerse de unos "inusuales y nefastos" resultados anteriores donde, debido a fallos del material, no pudo sumar ningún punto en tres de los catorce ejercicios, como él mismo reconoce.

La Competición

Lejos de venirse abajo y con las "máximas aspiraciones" afrontó la competición, esta vez, sin lamentar deficiencias en el material ni en la munición. El tirador compitió con regularidad y "muy buenas sensaciones" de cada al Campeonato de Hungría que se disputará el próximo mes de junio.

En cuanto a los doce ejercicios del Campo de Tiro de Loreto, únicamente fue penalizado en dos con el crono al repetir algunos disparos. Tal y como afirma el deportista, "fue una competición muy técnica y complicada ya que se debía impactar y abatir, a tarjetas y platos metálicos en movimiento". Pese a ello, fue constante lo que le permitió alzarse con el subcampeonato de su categoría y una merecida décima posición en la clasificación general.

Antonio Comeche en la 2ª Fase Nacional de Tiro Olímpico. / Levante-EMV

Con estos buenos resultados, disputará la 3ª Fase Nacional en el Campo de Tiro de As Pontes, en tierras gallegas. Lo hará con "una motivación añadida" al conocer que, una vez más, ha sido considerado deportista de élite por sus logros del año 2025.

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Agradecimientos

Comeche ha agradecido por su apoyo a la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt y a diversas empresas que le patrocinan como la Pulpería Terra Meiga, Autocares Marqués S.L., Gasoprix y Automóviles Sagunto