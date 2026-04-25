La boxeadora del Lord Boxing Port de Sagunt, Clara López, pelea por el europeo

La boxeadora del Lord Boxing Port de Sagunt, Clara López, tendrá una oportunidad para llevarse el cetro europeo de peso superligero en el centro de Tecnificación Deportiva de Vila-Real el 6 de junio, a escasos 10 km del lugar donde nació. La burrianense ha sido designada por la European Boxing Union (EBU) como aspirante en esta competición europea tras su victoria en Sagunt ante la invicta Stephnie Sangou.

Cartel del campeonato de Europa super ligero. / Boxing Dreams

La revancha

Este combate no es solo una lucha por el cinturón. La púgil del club porteño llega con "ansias" y buscará la revancha por el pasado combate por el título de España que se celebró en Canals. López volverá a verse las caras con Ioana Fecioru, la actual campeona de España en peso superligero. Este combate, "soñado por todas las boxeadoras europeas", promete ser la nueva edición de la pelea de octubre de 2025 donde ambas demostraron su valía aunque la conclusión de los jueces determinó por unanimidad la victoria de Fecioru a los puntos con unas cartulinas que señalaban 96-93, 96-93 y 95-94.

La celebración de esta competición europea en tierras castellonenses supone un gran valor para el boxeo regional. Por su parte, Clara López tendrá la oportunidad de escribir su nombre junto a las leyendas del boxeo femenino español. Su posible victoria no solo la proclamaría campeona de Europa, sino que también la colocaría entre las 10 primeras del ranking de la Asociación Española de Boxeo (AEBOX) y se posicionaría como aspirante a combates de alto nivel, incluyendo la posibilidad de defensas voluntarias u optar a una disputa por el título del mundo.

Clara López al finalizar un combate. / Levante-EMV

Primeros pasos

López dio sus primeros pasos en el boxeo en el Lord Boxing del Port de Sagunt, su club de siempre. En 2024 se proclamó campeona de España de boxeo olímpico (amateur) en el peso superligero antes de debutar en el campo profesional con Ramón Lord como mentor a quien le agradece su paciencia y enseñanza. "Desde el primer día me dijo: tú serás boxeadora y llegarás a disputar un título europeo y el del mundo", así lo ha explicado la boxeadora al Levante-EMV.

Desde sus inicios ha destacado por su valentía y constancia, cualidades que le han permitido abrirse paso con rapidez en el boxeo de élite. "Estoy muy contenta, mi disciplina , esfuerzo y dedicación a un deporte tan duro como es el boxeo se ve recompensada por esta oportunidad", ha añadido.

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La velada

El centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real vivirá este combate estelar entre Fecioru y López el 6 de junio. Además, la velada tendrá seis duelos más que contarán con la participación de nombres relevantes como el valenciano Daan Romero, el castellonense Ismael Conde y el georgiano Avtandil Tchubabria.