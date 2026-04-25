El 25 d'abril se vivirá en Sagunt pero sin actos oficiales

El 25 de abril se vivirá en Sagunt sin actos oficiales, aunque sí recibiendo el Correllengua Agermanat, una carrera que recorre los territorios que comparten la misma lengua, llevando una llama que ya ha salido de Perpiñán y visitará Cataluña, el País Valencià y las Islas Baleares, con etapa final en El Alguer, en la isla italiana de Cerdeña.

Compromís per Sagunt ha reivindicado la conmemoración de esta fecha, recordando, además, que el equipo de gobierno municipal formado por PSPPV-PSOE y EU-Podem aprobó hace un año un texto llevado al pleno por los valencianistas en forma de ruego donde acordó estudiar celebrar esa efemérides. En palabras de Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en el ayuntamiento: “Conmemoramos el 25 de abril como una fecha histórica en defensa de la cultura y la lengua valenciana, cuando la monarquía borbónica de Castilla, con Felipe V como rey, acabó con nuestros Fueros otorgados por Jaime I. Borrar esta fecha del calendario institucional es una decisión política que desactiva el sentido profundo de nuestra identidad, primordial en el mundo actual cada vez más global”.

“Durante décadas, el Día de las Cortes Valencianas servía para recordar que el autogobierno fue una conquista histórica interrumpida el 1707. Por eso es especialmente grave que PP y Vox hayan decidido eliminar esta conmemoración, y todavía más que el PSOE tampoco haya organizado la celebración aprobada en el pleno, contribuyendo a invisibilizarla”, continúa Picó.

Desde el gobierno local han reconocido, a preguntas de Levante-EMV, que no hay ninguna conmemoración oficial prevista para este sábado, pero que "no se descarta la posibilidad de realizar un acto especial" que recuerde esa efemérides. También resaltan que "desde el ayuntamiento se está poniendo en valor nuestra cultura y raíces cada trimestre del año y en cada festividad, y prueba de ello es que, a nivel municipal, se está promoviendo más actividad cultural valenciana y en valencià que nunca antes".

Ediles y militantes de Compromís. / Levante-EMV

A la espera de que se cumpla la moción

Desde Compromís, sin embargo, son muy críticos. “Ha pasado un año donde hemos podido corroborar cómo el equipo de gobierno tiene cero interés en celebrar una fecha que resultó un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo. El 25 de abril de 1707 está señalado como la fecha donde perdemos nuestros fueros y se inicia un ataque furibundo a nuestra lengua y cultura, con el objetivo de ser completamente un pueblo asimilado por la corona de Castilla. Es curioso cómo este ayuntamiento conmemora efemérides de otros pueblos oprimidos –a las cuales obviamente nos sumamos- pero es incapaz de dar un paso para recordar la opresión brutal que se inició contra los valencianos en esta fecha”.

“Además, en la misma moción el ayuntamiento se comprometía a estudiar realizar un informe sobre el grado de cumplimiento del Reglamento de Usos Lingüísticos en los diferentes perfiles de las redes sociales del consistorio. De este punto aprobado, tampoco sabemos nada a estas alturas”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.

Correllengua

La ciudad, en cualquier caso, acogerá este sábado el Correllengua Agermanat, donde se puede participar tanto corriendo como yendo en bicicleta. El encuentro con la carrera en Sagunt será por la mañana en la plaza de la Morería y está organizado por Intersindical Valenciana, la Coordinadora per l’ensenyament en valencià, la Diabòlica de Morvedre, y el voluntariado del Correllengua Agermanat de este año.

“Nuestra militancia participará masivamente en la carrera, cubriendo los tramos que transcurren por nuestro municipio. Además, desde el partido colaboramos con la organización aportando voluntariado y material para que la jornada sea un éxito”, explica la portavoz municipal de Compromís, Maria Josep Picó.