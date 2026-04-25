Conoce quiénes plantarán en la falla Luis Cendoya por su centenario

La falla Luis Cendoya del Port de Sagunt ha sido una de las primeras en anunciar sus artistas falleros para el nuevo ejercicio. La comisión contará con el taller del reconocido artista valenciano Pere Baenas para la realización de su falla monumento grande y renuevan al artista local, Antonio Verdugo, para el infantil. La comisión encara el ejercicio con ilusión, ya que están de celebración. Este 2027, la falla conmemora su centenario posicionándose como la falla más antigua de la capital del Morvedre.

Monumento grande

Para la realización de su monumento grande contarán con el taller gandiense con más de cuarenta años de historia. Pere Baenas destaca por sus trabajos realizados en Valencia donde ha confeccionado, en varias ocasiones, la falla municipal además de plantar en sección Especial con comisiones como la Plaza del Pilar o Convento de Jerusalén - Matemático Marzal, entre otras, con las que consiguió el primer premio, galardón que también ha logrado en las Hogueras de Alicante con Carolinas Altas.

Taller Pere Baenas. / Levante-EMV

Monumento infantil

Asimismo, esta comisión contará, por tercer año consecutivo, con Antonio Verdugo Ballester, que será el encargado de confeccionar su falla infantil tras el primer premio en sección Primera conseguida en este año 2026. Verdugo, además de plantar en la capital morvedrina monumentos que compiten en categoría Especial, como es el caso de Plaza Rodrigo, también ha hecho lo propio en localidades como València donde, por ejemplo, plantó en la categoría Reina con Malvarrosa - Antonio Ponz – Cavite, Elda, Torrent o en Alicante, con la Hoguera San Fernando.

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Toni Verdugo. / Levante-EMV

«En un año tan importante para nosotros, es un lujo poder contar con el taller de un reconocido artista como es Pere Baenas para la realización de nuestra falla grande, un artista de total solvencia, con muchísimos años de experiencia y que ha plantado en diversos municipios de toda nuestra Comunitat Valenciana. Por otro lado, seguimos confiando en Antonio Verdugo, integrante también de nuestra comisión, para la falla infantil destacando su calidad y su buen hacer como ha demostrado también a lo largo de su dilatada trayectoria dentro y fuera de nuestra comarca», ha afirmado el presidente de la falla Luis Cendoya, Juan Vicente Solaz.