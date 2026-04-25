Los ‘Ludi’ cierran una edición con alumnado de un año y más de cien voluntarios

La 29ª edición de los 'Ludi Saguntini' ha vuelto a hacer vibrar numerosos puntos del casco antiguo de la ciudad y a reivindicar todo el legado grecolatino. Estudiantes llegados de toda la Comunitat Valenciana y de diversos puntos de España han contactado de manera lúdica con toda esa cultura clásica que, durante una semana, ha salido del aula en forma de talleres expresamente pensados para niños desde 1 año hasta jóvenes de bachillerato; toda una oferta complementaria a las representaciones de obras clásicas en el Teatro Romano.

Tras cinco días intensos, desde las dos asociaciones de profesores que organizan el festival de manera totalmente vocacional (Prósopon Sagunt y Ludere et discere) han hecho un balance muy positivo por el elevado nivel de participación y la ausencia de incidentes y un clima que ha acompañado incluso en la clausura. De hecho, pese a las predicciones, no hubo problemas para la vistosa 'Pompa' que llenó de ritmos la subida al Castillo y esa representación final en el Teatro Romano que siempre llega acompañada de la entrega de premios del certamen Compitalia, promovido por Prósopon Sagunt.

Los promotores de los talleres también han resaltado esa colaboración desinteresada de 110 jóvenes voluntarios y otros tantos 'senior' que han participado en todas las actividades; una cifra muy superior a los casi 90 que se dieron en la edición anterior. "Son estudiantes de Filología Clásica, Hispánica y Geografía e Historia de la Universitat de València", explicaba a Levante-EMV el presidente de Ludere, Germán González.

Algunos de los voluntarios que han participado en eta edición. / Levante-EMV

"Para nosotros, esto complementa muchísimo nuestra formación pues en clase damos mucha lengua pero aquí aprendemos un montón de cultura clásica. Además, esto nos enfoca a lo que nos queremos dedicar, que es a ser profesores. Nos permite empezar a trabajar con alumnado. Está muy bien", resume Candela Fernández, universitaria responsable del taller de cerámica que se montaba en la plaza Glorieta y que atendía a diario a numerosos estudiantes que llegaban sin cita previa.

A la gran aportación de universitarios se han sumado de nuevo docentes y alumnado del I.E.S. Gilabert de Centelles de Nules, que han vuelto a responsabilizarse de los talleres para los 58 menores saguntinos de 1 a 3 años que se han hecho en el colegio Cronista Chabret; una cifra que se une a los 243 niños y niñas de entre 4 y 6 años de varios centros de Sagunt que han acudido a otras propuestas. También el alumnado de 5º de primaria del colegio Cronista Chabret ha actuado de nuevo en el centro Mario Monreal haciendo disfrutar con representaciones relacionadas con el mundo clásico.

Calidad

La responsable de Prósopon Sagunt, Isabel Pérez, también ha mostrado su satisfacción "por haber tenido prácticamente pleno el aforo permitido a casi todas las obras que se han representado", comentaba tras otra edición donde el Teatro Romano, como avanzó este diario, ha seguido sin poder llenarse al completo, a la espera de diversas inversiones.

Daniel Tortajada

La calidad de las obras representadas ha sido otro de los aspectos que ha subrayado al hacer balance. "En general, ha sido buena y algunas destacables, sobre todo las tragedias", decía reconociendo que "las comedias griegas y romanas son muy difíciles de adaptar a nuestro tiempo, pero los grupos con sus representaciones han sabido conectar con público adolescente y hacerle reír".

Tras destacar el comportamiento del alumnado en todas las representaciones, ha agradecido la colaboración del personal voluntario (alumnado de la universidad, profesorado ya jubilado y alumnado de FP) "que nos ayuda durante esta semana a acomodar el público, a vigilar, e indicar cualquier incidencia".

También ha puesto en valor "la colaboración y coordinación" con otras asociaciones e instituciones: Ludere elt discere, el aula permanente de cultura clásica en Sagunt Domus Baebia, el centro de profesores Cefire, el Ayuntamiento de Sagunt y el área de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. "Esperamos poder continuar con esta tarea educativa y cultural tan relevante el curso próximo", concluye.