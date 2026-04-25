El mejor circo de calle del momento se dará cita en Faura en unos días. El ayuntamiento de la localidad calienta motores para la primera edición de "Ara Circ", el festival de Circ i Arts de Carrer que transformará el municipio a principios de mayo, cita sobre la que el consistorio ha desvelado algunas de las sorpresas mejor guardadas.

En esta ocasión, la organización ha querido poner el foco en la altísima calidad artística de las compañías seleccionadas, muchas de las cuales cuentan con reconocimientos en el ámbito nacional. La alcaldesa de Faura, Consuelo Duran, ha manifestado el orgullo que supone para el municipio acoger una programación de este nivel: "Queremos que las y los vecinos y visitantes tengan la oportunidad de ver sin salir de Faura espectáculos que triunfen en las grandes capitales, reivindicando la cultura de calidad en los pueblos de nuestra comarca".

Compañías

Bajo la dirección artística de la prestigiosa compañía La Troupe Malabó, el festival ha configurado un cartel que no solo busca el entretenimiento, sino la excelencia técnica y la profundidad narrativa. Entre las propuestas más destacadas, el público podrá disfrutar de montajes que han sido seleccionados como candidatos a los Premios Max 2026 en la categoría de Mejor Espectáculo de Calle, lo cual certifica Faura como una parada imprescindible en el circuito de las artes escénicas de gran formato.

Entre los títulos que el público podrá disfrutar gratuitamente, destacan: "Carena" (Cía La Corcoles): Premio “Millor estrena d’Arts de Carrer” a la Feria Tàrrega 2024. Espectáculo Candidato a los Premios Max 2026 como Mejor Espectáculo de Calle y Nominado a los Premios Talía 2025 como Mejor Espectáculo de Circo.

Un espectáculo de la Troupé Malabó. / LEVANTE-EMV

"Eirenê" (La Troupe Malabó): Producción de la compañía anfitriona, también Candidata a los Premios Max 2026 en la categoría de Mejor Espectáculo de Calle. Además, Marisa Ibáñez ha sido Nominada a Mejor Diseño de Vestuario en esta misma edición de estos galardones. "Carman" (Javier Ariza): Galardonado como Mejor Espectáculo de Calle en la Hería de Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo 2019 y Premio Panorama Circada 2019 Nosolocirco y Pulga Espectáculos.

Grandes espectáculos

Sergio Chaves i Marisa Ibáñez, responsables de la selección, han subrayado que “Ara Circo no es solo una sucesión de números, sino una apuesta por lenguajes universales donde la música en directo, el teatro gestual y la acrobacia de riesgo se dan la mano para llevarnos a un mundo mágico de ilusiones, pero también de reflexiones". Entre las formaciones confirmadas aparecen nombres de peso como La Corcoles, Pau Palacios, Roxi Katcheroff o Circo Vermut, además de la propia La Troupe Malabó, que presentará su última producción.

Faura prepara el camino hacia la presentación final de la parrilla de horarios y espacios, prevista para la semana previa al festival, cuando el municipio se levantará como la gran carpa bajo el cielo del Camp de Morvedre para disfrutar de un festival donde, recuerdan desde la organización, "todo es posible".