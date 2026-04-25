TRIBUNA
Miratges del 25 d’abril a Sagunt
Maria Josep Picó Garcés
El valencianisme a Sagunt ja ha superat les quatre dècades d’existència i ha demostrat la seua influència determinant per al progrés de la nostra ciutat, amb polítiques responsables a fi d’impulsar una ciutat amb ocupació, benestar per a la ciutadania, tot defensant la diversitat, el medi ambient i el patrimoni històric. I sempre amb les arrels fermes en la cultura valenciana. Per aquest motiu, un any més, reivindiquem la celebració del 25 d’Abril, per no oblidar que aquesta data, el 1707 a la batalla d’Almansa vam perdre els nostres Furs atorgats per Jaume I amb els Decrets de Nova planta promulgats per la monarquia absolutista.
Més de tres segles després, amb democràcia i normatives diverses com ara la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, del 1983, la defensa de la llengua i de la nostra cultura continua reclamant atenció davant les amenaces constants. Des de la humiliació del Partit Popular, amb lleis com ara la de la llibertat educativa a l’arraconament del valencià per part de l’extrema dreta, amb un intent explícit d’estrangular l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i d’espanyolitzar amb totes les eines al seu abast, entre elles, la programació d’À Punt. A més a més, enguany, per segon any consecutiu, Vox no celebrarà el 25 d’Abril, Dia de Les Corts Valencianes.
El progrés en defensa de la nostra cultura gràcies al govern del Botànic ha generat una immensa ànsia de revenja per al sectors més conservadors. Per aquest motiu, les forces progressistes hem de lluitar per a frenar aquesta onada reaccionària i, malauradament, el PSOE i EU al capdavant del govern de l’Ajuntament de Sagunt han estat realment equidistants en la defensa de la llengua i la nostra cultura.
Compromís per Sagunt hem lluitat perquè la corporació municipal tinga cura de la llengua i la cultura en tots els àmbits d’acció. Per exemple, vam impulsar una moció per tal d’instar a l’AVL a signar un conveni amb el nostre ajuntament –un document ja signat pel qual felicitem totes dues institucions-, també vam impulsar un altra moció, fa un any, per demanar l’estudi de la celebració del 25 d’Abril, tot i la seua aprovació, l’equip de govern no ha organitzat cap acte institucional.
En aquell moció de l’abril del 2025 vam acordar que l’Ajuntament de Sagunt estudiaria impulsar un informe sobre el grau de compliment del Reglament d’Usos Lingüístics del consistori en els diferents departaments i àrees municipals, tot incloent els perfils oficials a les xarxes socials. Atès el deteriorament en l’ús del valencià i davant la inacció, des de Compromís vam presentar una queixa al Síndic de Greuges, el qual va acceptar la denúncia perquè va considerar que la corporació dirigida pel socialista Dario Moreno podia estar vulnerant els drets lingüístics a la nostra ciutat en relació a l’ús del castellà, preferentment, a les xarxes institucionals. Com també havíem criticat a les indicacions turístiques de la ciutat o els tràmits administratius.
El menyspreu a la llengua del PP i Vox és evident i explícit, el repte és aconseguir que les forces progressistes defensen la nostra cultura amb més ètica i menys càlcul electoral. Perquè, com hem comprovat en una sola legislatura en l’àmbit autonòmic, la llengua és el primer enemic a batre, tanmateix, a continuació, al punt de mira hi és l’educació pública, les polítiques en defensa de diversitat, la igualtat o el medi ambient, la sanitat, els serveis socials, etc.
La ciutat de Sagunt es mereix polítiques valentes per alçar la veu davant la dreta i l’extrema dreta, també negacionista de l’ús del valencià. Superem els miratges i celebrem amb germanor i orgull tots els 25 d’Abril.
