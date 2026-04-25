De cent en cent
Parada de sementals en un antic convent
Els accidents laborals foren nombrosos al Port de Sagunt
En aquells dies de febrer, l'Ajuntament de Sagunt fou notícia per diversos motius. El regidor Moliner Ruiz realitzà diverses gestions al Port de Sagunt amb l'objectiu d'afavorir els consumidors. Va perseguir els comerciants que adulteraven productes de primera necessitat i els qui donaven pa amb pes inferior al degut. També controlà que en el mercat setmanal no es vengueren llegums en males condicions. Així ho contava Las Provincias el 19 de febrer. El mateix diari anunciava el 21 de febrer que havien sigut nomenats regidors Enrique Rubio Gallur i Ramón Gaspar Huguet. El delegat governatiu, el Sr. Losada, els va felicitar. El 23 de febrer indicava que pertanyien a Unión Patriótica i que l'elecció "demuestra el buen deseo del señor Losada de colocar en el Ayuntamiento a personas idoneas para que laboren por el bien de Sagunto".
La parada de sementals del dipòsit de la tercera regió es va instal·lar en l'antic convent de la Trinitat. L'encarregat era Manuel Morales. Destacaven "dos soberbios ejemplares de Caballos Portiers Bretones" relatava Las Provincias del 21 de febrer i que es posaven a disposició de ramaders i llauradors durant aquella temporada. Una altra notícia relacionada amb el món animal era la inauguració d'una clínica veterinària en el carrer Pacheco per part de Ricardo Conde, inspector veterinari del Port de Sagunt.
Accidents laborals
Els accidents laborals foren nombrosos al Port de Sagunt. Es comptabilitzà que resultaren ferits: Juan J. González Coma d’Aliaguilla i de 29 anys, Zanón Ruiz Rumbal de 26 anys; Francisco Fabra Ribas de 20 anys i nascut a Estivella, encara que la família era de Puçol; Gregorio Izquierdo Adelantado de 15 anys i de Caudiel; i finalment Antoni Mora Torre-Cuadra de 20 anys.
Es van celebrar els "bailes de piñata" en l'Arte Musical, Colonial, Trabajadores del Campo, Lira Saguntina i la Viti. Els locals es van il·luminar molt i l'assistència fou destacada. S'interpretaren vals, masurques i fox-trot. Destacà el "simy" al Salón Fútbol. La premsa escrivia que "el orden fue admirable debido a las buenas medidas adoptadas por nuestra primera autoridad municipal".
Competició futbolística
En la competició futbolística destacaren diversos partits. El 20 de febrer van jugar l'Sporting del Puerto de Sagunto contra el Juvenal de Carcagente en el camp del Mestalla. Eren els campions dels sectors nord i sud del grup B. L'equip comarcal va guanyar per dos gols a un. Aquella victòria li va fer jugar la gran final del grup B contra el Torrente CF el 22 de febrer. Este últim era el millor classificat del sector centre. La Correspondencia de Valencia, el 23 de febrer, anunciava la victòria de l’equip local per dos gols a un. El primer el va marcar Vicente de penal i el segon Conde, quan quedaven quinze minuts per al final. L'equip del Port es va proclamar campió de la província. Així que va jugar la final regional contra l'Elche CF al camp del Mestalla. Fou el 25 de febrer a les 15.30 hores. Malauradament, l'equip comarcal va perdre per quatre gols a dos. El Pueblo, en l'edició del 26 de febrer, deia que "Sagunto luchó mucho, pero con desconcierto". El Saguntino CF també va disputar destacats encontres. El 21 de febrer va perdre fora de casa contra el Castellón CF per dos gols a un.
Troballa
Hi hagué una troballa arqueològica en la pedrera que explotava la Compañía Ibérica de Construcciones. Aparegué una canonada romana amb alguns altres elements. Però, "la ignorancia de los peones que lo descubrieron fue causa de que la referida cañería, desconociendo el mérito del hallazgo, la hicieran pedazos". Las Provincias del 24 de febrer contava que sols se n'havien recuperat alguns fragments.
Finalment, s'acabaren les obres de l'hospital. El constructor Sr. Requena va rebre l'últim pagament. Faltava adquirir el material i el mobiliari. S'estava arreglant la capella i es posaria allí la imatge del Sant Crist que estava en l'antic recinte. Cal destacar la col·laboració econòmica de la Caixa d'Estalvis de Sagunt. En poc de temps, anunciava Las Provincias el 27 de febrer, l'Ajuntament inauguraria l'edifici.
Mort d'un xiquet
El mes s'inicia amb la mort accidental d'un xiquet. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim 'De Cent en Cent'.
Suscríbete para seguir leyendo
