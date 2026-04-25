Sagunt convierte el arte y la fotografía en orgullo

Los talleres de Arteterapia y el proyecto #LoVeoMeVen, centrados en la reducción de la brecha digital y en fomentar el empoderamiento femenino a través de la fotografía creativa, han llegado a su fin tras cuatro meses de "intenso y enriquecedor trabajo", dejando tras de sí una experiencia transformadora para todas las mujeres participantes.

Desde comienzos de 2026, ambas iniciativas formativas, financiadas por el Fondo Social Europeo, se han desarrollado a lo largo del primer cuatrimestre con sesiones de tres horas, tres días a la semana, en las que se ha combinado formación técnica con un enfoque emocional y creativo. El objetivo de los talleres era generar un espacio accesible donde aprender, expresarse y reforzar habilidades personales en un entorno cercano y estimulante.

Trabajos de arteterapia. / Levante-EMV

El broche final

El broche final de este proyecto formativo ha tomado forma en una exposición conjunta que reúne los resultados de los trabajos realizados durante estos meses. La muestra permite al público acercarse no solo al resultado artístico, sino también a las historias personales que hay detrás de cada obra. Más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, el proyecto ha puesto el foco en el desarrollo personal. A lo largo de las sesiones, las mujeres participantes han recorrido un camino de descubrimiento, aprendizaje y superación, fortaleciendo su confianza y explorando nuevas formas de comunicación y expresión.

La iniciativa #LoVeoMeVen ha contribuido, además, a reducir la brecha digital y a fomentar el empoderamiento femenino mediante el uso creativo de la fotografía, facilitando herramientas que permiten a las personas desenvolverse en entornos tecnológicos desde una perspectiva práctica y accesible. Por su parte, los talleres de Arteterapia han ofrecido un espacio para canalizar emociones y fomentar el bienestar a través del arte.

Fotografías de #LoVeoMeVen. / Levante-EMV

La Concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, señala: "Dentro de todos los proyectos que lleva a cabo el grupo de Itinerarios, este, que se centra en dar la oportunidad de formarse, es uno de los que más nos reconforta, porque vemos el desarrollo de cada persona, cómo se superan y lo que supone para ellos avanzar no solo en la faceta profesional, también a nivel personal, es un estímulo real".

Con esta exposición final, el proyecto pone en valor el impacto social y humano de este tipo de iniciativas en las que el aprendizaje va más allá de lo académico para convertirse en una experiencia compartida.