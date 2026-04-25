Viejos y contaminantes: Así son muchos de los vehículos que circulan por las calles de Sagunt

Cerca de 12 años y 7 meses. Esa es la antigüedad media que presenta el parque de turismos de Sagunt, según los últimos datos recopilados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Además de suponer un envejecimiento desde 2020 de casi un año, los niveles actuales en la capital comarcal solo los superan dos poblaciones del Camp de Morvedre, Alfara de la Baronia (13 años) y Algar de Palància (12 años y 9 meses) y ninguna de las grandes ciudades valencianas, por cuyas calles circulan coches matriculados hace menos de 12 años, con la única excepción de Gandía, donde el promedio es de 12 años y 3 meses.

Tráfico en una avenida de Sagunt. / Daniel Tortajada

En total, según siempre la información oficial, Sagunt tiene registrados a 31 de diciembre de 2025 más de 36.600 turismos, 1.200 por encima del anterior ejercicio. De este parque, casi 3.000 tienen una antigüedad superior a los 25 años, de los que cuentan con menos de un cuarto de siglo hay casi 3.000 que no tienen vigente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mientras que algo menos de 4.000 están en circulación desde hace menos de cuatro años.

Distintivos ambientales

Estos números explican la escasez de los distintivos menos contaminantes, 0 y ECO, que apenas representan uno de cada 16 vehículos registrados en Sagunt, el nivel más bajo entre las grandes ciudades valencianas. En ese cómputo global, que en la capital comarcal eleva la cantidad de unidades en circulación, incluidas motocicletas, camiones o furgonetas, por encima de los 52.500, más de la mitad está propulsada por gasolina, el 48 % funciona con diésel, un escaso 1 % está electrificada, mientras que el resto utiliza otro tipo de combustible, como el gas licuado.

Otras cifras que aporta la DGT a la hora de radiografiar el parque móvil de Sagunt son los casi 72 vehículos que están matriculados por cada 100 habitantes, un nivel que resulta inferior que hace cinco años (74) y se queda por debajo de las grandes ciudades valencianas, con la excepción de Torrent (64).

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Licencias de conducir

Otro indicador se refiere al número de conductores con licencia, que en Sagunt supera los 43.500, 2.500 más que hace un lustro. En la proporción de carnets con respecto a la población empadronada, en la capital del Camp de Morvedre tiene licencia para situarse detrás del volante casi el 60 % de los residentes, un porcentaje que es el más alto entre las principales ciudades valencianas, por delante de Gandia (57,3 %) o Paterna (58,4 %), siempre según las estadísticas recopiladas por la DGT en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).