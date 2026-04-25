Viejos y contaminantes: Así son muchos de los vehículos que circulan por las calles de Sagunt
El parque móvil de la capital del Camp de Morvedre presenta el menor porcentaje de distintivos ecológicos entre las grandes ciudades valencianas
La antigüedad media de los coches supera los 12 años y 7 meses
Cerca de 12 años y 7 meses. Esa es la antigüedad media que presenta el parque de turismos de Sagunt, según los últimos datos recopilados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Además de suponer un envejecimiento desde 2020 de casi un año, los niveles actuales en la capital comarcal solo los superan dos poblaciones del Camp de Morvedre, Alfara de la Baronia (13 años) y Algar de Palància (12 años y 9 meses) y ninguna de las grandes ciudades valencianas, por cuyas calles circulan coches matriculados hace menos de 12 años, con la única excepción de Gandía, donde el promedio es de 12 años y 3 meses.
En total, según siempre la información oficial, Sagunt tiene registrados a 31 de diciembre de 2025 más de 36.600 turismos, 1.200 por encima del anterior ejercicio. De este parque, casi 3.000 tienen una antigüedad superior a los 25 años, de los que cuentan con menos de un cuarto de siglo hay casi 3.000 que no tienen vigente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), mientras que algo menos de 4.000 están en circulación desde hace menos de cuatro años.
Distintivos ambientales
Estos números explican la escasez de los distintivos menos contaminantes, 0 y ECO, que apenas representan uno de cada 16 vehículos registrados en Sagunt, el nivel más bajo entre las grandes ciudades valencianas. En ese cómputo global, que en la capital comarcal eleva la cantidad de unidades en circulación, incluidas motocicletas, camiones o furgonetas, por encima de los 52.500, más de la mitad está propulsada por gasolina, el 48 % funciona con diésel, un escaso 1 % está electrificada, mientras que el resto utiliza otro tipo de combustible, como el gas licuado.
Otras cifras que aporta la DGT a la hora de radiografiar el parque móvil de Sagunt son los casi 72 vehículos que están matriculados por cada 100 habitantes, un nivel que resulta inferior que hace cinco años (74) y se queda por debajo de las grandes ciudades valencianas, con la excepción de Torrent (64).
Licencias de conducir
Otro indicador se refiere al número de conductores con licencia, que en Sagunt supera los 43.500, 2.500 más que hace un lustro. En la proporción de carnets con respecto a la población empadronada, en la capital del Camp de Morvedre tiene licencia para situarse detrás del volante casi el 60 % de los residentes, un porcentaje que es el más alto entre las principales ciudades valencianas, por delante de Gandia (57,3 %) o Paterna (58,4 %), siempre según las estadísticas recopiladas por la DGT en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Suscríbete para seguir leyendo
- Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- Denuncia pública de acoso en plena calle de València: 'Tengo miedo de bajar a tirar la basura
- Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El Consell espera reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios el 1 de enero de 2027