Descubre qué hacer este largo fin de semana en Sagunt

En esta semana marcada por el puente del 1 de mayo, la oferta de cultura y ocio en Sagunt presenta diversas propuestas, aunque en su mayoría relacionadas con la III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum organizada por el consistorio.

Programación cultural

Este miércoles, 29 de abril, el Centro Cultural Mario Monreal albergará la conferencia 'El Sagunt iber romà. La Roma republicana', a cargo de Manuel Civera que comenzará a las 19 horas. La programación cultural continuará el viernes, 1 de mayo a las 21 horas en la plaza del Fórum. En este enclave histórico se recreará 'Ritus del foc y Ritus de Diana', a cargo de Restitvtam Sagvntvm. En esta recreación, la Vestal será quien porte el fuego sagrado venido de Roma y prenderá el pebetero de Sagunt, dando inicio al ritual de la 'diosa Diana'. Las seguidoras de esta divinidad, quienes la adoraban, se encomendarán a ella buscando la protección del pueblo.

Además, como parte de esta programación especial, el sábado 2 de mayo a las 18.30 horas 'Restitvtam Sagvntvm' recreará en el Teatro Romano 'd’Anníbal a Escipió'. En esta ocasión, los grupos de recreación histórica traen a la vida los hechos que acaecieron en Arse y cómo respondió Roma. Estas representaciones repasan acontecimientos y actos heroicos que fueron el origen de la II Guerra Púnica y que también son relevantes para la civilización actual.

Cartel III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum. / Patricia Granell

Exposiciones

Asimismo, esta semana finaliza el plazo para visitar dos exposiciones de la programación cultural. El 30 de abril se cerrará la exposición Imágenes de la naturaleza 'Fotografías de aves y serpientes', de Alberto Dolz y Felipe Noguera, que ha estado abierta al público en la Casa Municipal de Cultura desde el 1 de abril.

Por otro lado, el sábado 2 de mayo se cerrará la muestra 'La huella de una Butoista', de Alicia Bisier, y que todavía se puede visitar en el Centro Cultural Mario Monreal. Esta exposición se inauguró el pasado 31 de marzo.

Anillamiento de aves

Además de esto, el domingo 3 de mayo se celebrará la 3ª Jornada de anillamiento de aves en familia en la Casa Penya a las 11 horas. La inscripción está abierta y se puede acceder a ella a través del siguiente formulario: https://forms.gle/jnGq6gWMCs3MdU8r8 para conocer a fondo la migración de aves de la Reserva de Fauna Silvestre.