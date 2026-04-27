Enorme susto junto a unas casas en el pulmón verde de Sagunt

La zona forestal de Sagunt sufrió este domingo su segundo incendio forestal en menos de dos semanas. El fuego desató la alarma en una zona cercana a varias viviendas dentro de la montaña que está considerada como el pulmón verde del núcleo histórico, la de Romeu.

Fueron precisamente vecinos de la zona los que dieron el aviso y primero se movilizaron, intentando sofocar las llamas con ayuda de mangueras.

Efectivos terrestres y aéreos del Consorcio de Bomberos y la Generalitat Valenciana pudieron controlarlo con rapidez, pero ardieron alrededor de medio millar de metros cuadrados de monte que además estaban pegados a unos chalés.

El fuego afectó a unos terrenos situados en el camino de Corretger donde hay casi medio centenar de casas, algunas de ellas utilizadas como residencia habitual. Por suerte, las llamas se desplazaron hacia el extremo contrario a las viviendas y éstas no llegaron a verse en peligro pese a su cercanía al lugar donde se desencadenó el fuego, según ha podido saber Levante-EMV.

Despliegue

Hasta el lugar se desplazaron efectivos terrestres del Consorcio de Bomberos y una avioneta de la Generalitat Valenciana, así como agentes forestales y medioambientales. Además, se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y Guardería Rural.

La mayor parte de la superficie quemada era de matorrales, pero también ardieron algunos pinos.

El suceso se produjo después de que el pasado día 14 ya hubiera un incendio forestal en Sagunt; concretamente en terrenos cercanos a Gilet, en un lugar conocido como "El Romeral".