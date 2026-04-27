Homenaje póstumo al profesor y poeta Francisco Salinas en Sagunt

La biblioteca del Centro Cívico Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt ha pasado a estar unida al fallecido poeta y profesor Francisco Salinas, al ser bautizada con su nombre. La Concejalía de Bibliotecas oficializó la nueva denominación el pasado viernes, coincidiendo con la fecha de su nacimiento hace 72 años, en lo que constituyó un cálido y concurrido acto de homenaje en su memoria.

Esta iniciativa pone en valor el legado literario y pedagógico de Francisco Salinas, "cuya huella permanece viva en las generaciones de alumnos y lectores que compartieron su pasión por las letras", como destacan desde el ayuntamiento. Por eso, el cambio de nombre de este espacio "supone un reconocimiento público a la figura de un referente en la vida cultural y docente de la ciudad, así como un emotivo homenaje que consagra su nombre en el corazón de la infraestructura cultural del municipio", añaden.

Una vida entre la Historia y la Literatura

Francisco Salinas Torres nació en el Port de Sagunt el 24 de abril de 1954. Era hijo de almerienses, que se trasladaron al municipio porque su padre consiguió trabajo en los Altos Hornos del Mediterráneo. A pesar de que su formación académica se había desarrollado en el campo de la Historia, se dedicó a la enseñanza como profesor de Literatura en el dos institutos de la población, el IES Jorge Juan (ahora llamado La Laboral) y el IES Clot del Moro.

Además, fue fundador de la revista literaria 'Abalorio' y de la tertulia 'Divendres de Poesia' que se desarrolló en la ciudad durante años e incluía una publicación; todo ello con un claro objetivo divulgativo. Entre sus obras destacan 'Locura de la niebla', 'El orden de la esfera', premio Cebolla de Plata Villa de Cox del año 1992, 'De las tapias extensas', 'Luz a lo lejos: poesía completa' y 'Libro de Zacintos', donde habla de la leyenda de la fundación de Sagunt, así como numerosos artículos para revistas.

También fue un defensor de la lengua valenciana y amigo, entre otros, del historiador y poeta saguntino Jaume Bru i Vidal. Salinas falleció el 6 de octubre de 2004 a la temprana edad de 50 años.

Francisco Salinas / Levante-EMV

Numerosos asistentes

El homenaje contó con la participación del concejal de Bibliotecas, Roberto Rovira, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, familiares y amigos del literato, alumnado de los institutos en los que enseñó, así como otras concejalas del equipo de gobierno y la corporaciónl. Además, este acto ha congregado a numerosos vecinos, amigos y antiguos alumnos del pedagogo y escritor.

“Nombrar una biblioteca con el nombre de un poeta y de un profesor no es un gesto cualquiera. Las bibliotecas son lugares donde habitan las palabras, donde crecen las ideas, donde se fomenta también el pensamiento crítico y donde se construye la memoria colectiva de todos y de todas”, ha manifestado el concejal de Bibliotecas. “Y qué mejor forma de dar identidad y también de resignificar este espacio que vinculándolo a quien dedicó su vida precisamente a la palabra, a la enseñanza y a la cultura”, continuaba el edil.

Acto de homenaje y cambio de nombre de la biblioteca del Centro Cívico del Port de Sagunt. / Levante-EMV

Según Rovira, “este acto es, en parte, un gesto simbólico, de reconocimiento, de gratitud y de un compromiso que este ayuntamiento tenía con él y con su familia”, pero también ha abogado por que sea algo más que eso. “Queremos que este nombre, el de Francisco Salinas, no caiga en el olvido, que siga presente en el día a día de esta biblioteca, en cada lector, en cada libro que se abra y en cada historia que se comparta aquí”, ha puntualizado.

El periodista y poeta saguntino Antoni Gómez también tuvo palabras para el que fuera su amigo, de quien destacó “su tolerancia, su bonhomía, su actitud siempre abierta y sin prejuicios para hacer de la cultura local una cultura universal, para fundir de manera culta y magistral la herencia obrera de Port de Sagunt y la herencia clásica del núcleo antiguo”. En su opinión, no hay “nada más apropiado que poner el nombre de Francisco Salinas a la biblioteca de Port de Sagunt, porque Paco era, como poeta y 'lletraferit', un apasionado de la lectura y de los libros. Sería motivo de un gran orgullo para él”.

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La ceremonia aunó la palabra y la música en un recital multidisciplinar mediante la lectura pública de una selección de sus poemas y la actuación musical del grupo 'Al aire sons'.