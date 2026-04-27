Masiva fiesta de Germanor de las peñas en Sagunt
La celebración, que se prolongó desde la mañana hasta la madrugada, reunió a unas dos mil personas en un buen ambiente pese a algunas quejas por los alrededores
La 'fiesta de Germanor' de las peñas que organizan las fiestas patronales de de Sagunt volvió a certificar su poder de convocatoria al reunir desde la mañana hasta la madrugada a cientos de personas dispuestas a disfrutar al máximo de una jornada marcada por la diversión, la música y las calderas.
El punto de partida lo puso el "correbares", un recorrido por diversos bares de la ciudad a ritmo de charanga que concentró, sobre todo, a jóvenes y mayores. Tras él, llegó el reparto de unas mil raciones de calderas, en una jornada que contó con actividades infantiles, tardeo y música hasta la madrugada a cargo de la orquesta Euforia, el dj Dano Rivera y Golden Animation.
"La jornada estuvo marcada por el buen ambiente", destacaba la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, a preguntas de Levante-EMV.
"Fue espectacular. Hubo unas dos mil personas asistentes y todo transcurrió sin incidencias", explicaba el presidente de la Federación que reúne a las peñas de Sagunt, Ricardo Melià. "Fue un éxito brutal. La valoración de la calle es de locos. Hemos hecho una encuesta y todo", decía resaltando la presencia de familias enteras.
También la edil de Fiestas hacía un balance muy positivo. "La Festa de Germanor ha sido todo un éxito, participación y muchas ganas de compartir. Se nota que las fiestas ya están cerca. Entramos en la cuenta atrás", decía.
Quejas
Mientras la diversión se imponía en la plaza Glorieta, residentes en calles cercanas criticaban alto nivel de la música desde la tarde hasta la madrugada y los orines registrados en plena vía pública o en espacios privados como la entrada de un garaje subterráneo de una finca; un último lugar donde las meadas llegaron incluso al interior de dos de sus sótanos.
La edil de Fiestas lamentaba esto último. "Lo que siempre pido es civismo" decía, además de destacar que, al margen de los wc portátiles, se habilitaron durante todo el evento los baños del pórtico del mercado municipal.
El presidente de las peñas también ponía el acento en que "por primera vez, se habilitaron los aseos del mercado municipal con seguridad y todo". "Eso ha funcionado y nos han felicitado", apuntaba además de precisar que desde la Federación se había hecho un llamamiento a través de las redes sociales a los peñistas para instalarles a utilizar los lavabos. "Al final, es algo que nadie puede controlar. Ni Fallas, ni Moros y Cristianos, ni Semana Santa. Sea el evento que sea va a pasar. Y los del mercado, mejor, imposible", afirmaba en relación a los orines en la calle, además de añadir que este lunes "se había limpiado todo".
Respecto a las quejas por el elevado volumen de la música durante horas, Melià apuntaba que el evento terminó a las 2 de la madrugada; una hora, a su juicio, "muy prudente". Por ello, su valoración global de la jornada era muy positiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- Fallece una mujer de 49 años tras ser arrollada al bajar de su vehículo en la V-31 a la altura de Beniparrell
- La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada
- Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”
- La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs