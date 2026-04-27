Masiva fiesta de Germanor de las peñas en Sagunt

La 'fiesta de Germanor' de las peñas que organizan las fiestas patronales de de Sagunt volvió a certificar su poder de convocatoria al reunir desde la mañana hasta la madrugada a cientos de personas dispuestas a disfrutar al máximo de una jornada marcada por la diversión, la música y las calderas.

El punto de partida lo puso el "correbares", un recorrido por diversos bares de la ciudad a ritmo de charanga que concentró, sobre todo, a jóvenes y mayores. Tras él, llegó el reparto de unas mil raciones de calderas, en una jornada que contó con actividades infantiles, tardeo y música hasta la madrugada a cargo de la orquesta Euforia, el dj Dano Rivera y Golden Animation.

"La jornada estuvo marcada por el buen ambiente", destacaba la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, a preguntas de Levante-EMV.

Un momento del 'correbares'. / Ricardo Martínez

"Fue espectacular. Hubo unas dos mil personas asistentes y todo transcurrió sin incidencias", explicaba el presidente de la Federación que reúne a las peñas de Sagunt, Ricardo Melià. "Fue un éxito brutal. La valoración de la calle es de locos. Hemos hecho una encuesta y todo", decía resaltando la presencia de familias enteras.

También la edil de Fiestas hacía un balance muy positivo. "La Festa de Germanor ha sido todo un éxito, participación y muchas ganas de compartir. Se nota que las fiestas ya están cerca. Entramos en la cuenta atrás", decía.

Fiesta de Germanor de las Peñas de Sagunt / Roberto Martínez

Quejas

Mientras la diversión se imponía en la plaza Glorieta, residentes en calles cercanas criticaban alto nivel de la música desde la tarde hasta la madrugada y los orines registrados en plena vía pública o en espacios privados como la entrada de un garaje subterráneo de una finca; un último lugar donde las meadas llegaron incluso al interior de dos de sus sótanos.

La edil de Fiestas lamentaba esto último. "Lo que siempre pido es civismo" decía, además de destacar que, al margen de los wc portátiles, se habilitaron durante todo el evento los baños del pórtico del mercado municipal.

El presidente de las peñas también ponía el acento en que "por primera vez, se habilitaron los aseos del mercado municipal con seguridad y todo". "Eso ha funcionado y nos han felicitado", apuntaba además de precisar que desde la Federación se había hecho un llamamiento a través de las redes sociales a los peñistas para instalarles a utilizar los lavabos. "Al final, es algo que nadie puede controlar. Ni Fallas, ni Moros y Cristianos, ni Semana Santa. Sea el evento que sea va a pasar. Y los del mercado, mejor, imposible", afirmaba en relación a los orines en la calle, además de añadir que este lunes "se había limpiado todo".

Respecto a las quejas por el elevado volumen de la música durante horas, Melià apuntaba que el evento terminó a las 2 de la madrugada; una hora, a su juicio, "muy prudente". Por ello, su valoración global de la jornada era muy positiva.