La planta de regasificación de Sagunt supera en diez años el millar de buques descargados

La planta de regasificación de Sagunt ha cumplido 20 años de actividad, dos décadas en las que ha contribuido a garantizar el suministro energético, especialmente en un enclave de alta demanda como la Comunitat Valenciana.

Desde su entrada en operación comercial el 1 de abril de 2006, la instalación ha recibido 1.046 buques metaneros, habiendo descargado más de 50,2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL). En términos energéticos, este volumen representa 765.971 GWh, de los cuales más de 648.113 GWh han sido enviados a la red de transporte, reforzando la estabilidad y capacidad de respuesta del sistema gasista. En este periodo, la planta también ha suministrado 2,18 millones de toneladas de GNL mediante 113.775 camiones cisterna, destinadas a usos industriales, transporte y otros segmentos de consumo energético.

Adicionalmente, desde 2013, año en el que se inició la actividad de carga de GNL en buques, la planta ha realizado 133 operaciones de carga, con un trasiego total superior a los 4 millones de toneladas, equivalentes a 61.963 GWh.

Barco con gas licuado en Saggas. / Daniel Tortajada

En paralelo a su actividad operativa, la compañía ha intensificado su apuesta por nuevos servicios alineados con la transición energética. En este contexto, uno de los hitos más recientes es la puesta en marcha, en 2025, del servicio de carga de bioGNL. Esta iniciativa permite certificar que el combustible suministrado, tanto a buques como a cisternas, tiene origen total o parcial en fuentes renovables mediante sistemas de trazabilidad reconocidos. Para ello, Saggas ha obtenido la certificación ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification), que avala una gestión sostenible y verificable de los biocombustibles a lo largo de toda la cadena de valor.

Planta de regasificación de Sagunt

Saggas está participada por Enagás Transporte, Osaka Gas UK y Oman Oil Holdings Spain. La planta dispone en la actualidad de una capacidad de almacenamiento de 600.000 m3 de GNL, en sus cuatro tanques, y de 1.000.000 m3/hora en regasificación. Esta capacidad de producción permitiría atender el 30,73% de la demanda gasista nacional del 2025. La planta de regasificación de Sagunt es una infraestructura energética clave por su ubicación estratégica en el arco mediterráneo y por su proximidad a países productores de África y Oriente Medio.