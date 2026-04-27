El Teatro Romano de Sagunt vuelve al foco académico mientras sigue sin legalizar

El Teatro Romano de Sagunt y su polémica rehabilitación de hace 36 años vuelven a estar en el punto de mira académico mientras siguen sin ejecutarse ni las obras pendientes para acabar a aquella intervención, ni las que proponía el proyecto de legalización presentado por la Generalitat Valenciana en el ya lejano 2009.

Un programa intensivo Erasmus que implica a cinco universidades europeas lo ha hecho posible, ahora que las administraciones preparan un plan director que marque las nuevas inversiones en el monumento; unas intervenciones que deberán dejar lista, entre otras cosas, la red eléctrica interior y atajar los problemas que llevaron hace dos años a colocar andamios y mallas en algunos puntos como medidas de seguridad.

Mallas colocadas hace dos años como medida de seguridad. / Tortajada

Esta iniciativa académica, como explican a Levante-EMV los profesores Luis Palmero y Francesca Castanò, surge desde la arquitectura a partir "de una reflexión crítica sobre la restauración y rehabilitación del Teatro Romano, realizada entre 1990 y 1993 a partir del proyecto de Giorgio Grassi, Manuel Portaceli, Jean Louis Dujardin y Lukas Meyer". Su punto de partida es, por tanto, "una de las intervenciones más debatidas en la cultura arquitectónica europea contemporánea, tanto por su enfoque proyectual como por el largo proceso jurídico que generó, concluido en 2009", según reconocen.

Para conocerla a fondo, el mismo Manuel Portaceli repasó esta semana en la Politécnica los detalles de cómo se gestó el criterio de intervención a base de una profusa documentación e investigación previa "y mucho diálogo" en ese equipo heterogéneo que, como ahora el proyecto, reunió a profesionales de distintas nacionalidades para poner en valor el monumento.

Estudiantes y profesorado que participa en el programa europeo, en el museo Vía del Pòrtic. / Daniel Tortajada

"Es un caso de estudio para abordar cuestiones centrales de la arquitectura contemporánea: la relación entre lo antiguo y lo nuevo, el papel de la restauración como acto crítico y de proyecto, la conservación activa del patrimonio y su uso en el presente, así como la relación entre espacio escénico y espacio arquitectónico", apuntan los docentes.

Coordinado por la italiana Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», este programa ha movilizado a medio centenar de personas, entre estudiantes y profesores de las distintas universidades implicadas: la de Bolonia, la Técnica de Viena, la Politècnica de València y la de Strathclyde (Glasgow).

Bajo el título 'Blended Intensive Programme Sagunto Theatrum Mundi Contemporary Heritage' , la iniciativa se desarrolla en formato de workshop intensivo con el inglés como idioma común, actividades ‘on line’ más otras presenciales en el Politécnico y Sagunt.

Daniel Tortajada

Objetivo: Elaborar propuestas

La inauguración del programa, que tuvo lugar el pasado viernes en el Espai Arqueològic Via del Pòrtic de Sagunt, marcó el inicio de las actividades sobre el terreno: Recorridos, mediciones, documentación e incluso la oportunidad de ver el espacio en uso con la clausura del festival grecolatino integrado en los 'Ludi Saguntini'. Todo, para un proceso que les ayude en el análisis, documentación e interpretación del teatro y su contexto para así lograr su objetivo: Elaborar propuestas y reflexiones a través de dibujos, maquetas, trabajos gráficos y presentaciones orales, que serán expuestas y discutidas posteriormente en la Universitat Politècnica de València. Tras ello, la intención de los responsables del proyecto es hacer llegar las conclusiones a las autoridades con tal de que puedan tenerlas en cuenta a la hora de definir el futuro del monumento.

Muy valorado

Más allá de esas aportaciones, el proyecto en sí es muy valorado por el ayuntamiento. Como apunta su edil de Patrimonio y Turismo, Natalia Antonino, "este tipo de acciones nos ayudan a mejorar nuestro legado y nuestros productos turísticos. Son importantes desde el punto de vista educativo, formativo y de transmisión de conocimiento, además de una ventana de promoción al mundo". Respecto a las ideas o propuestas que puedan hacerse finalmente, la concejala no duda que "toda acción suma". "Es importante ir de la mano de las universidades y que, de cara al plan director, podamos tener mayor conocimiento y un punto de vista diferente de estos jóvenes con formación e ideas frescas", concluía.