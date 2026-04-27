Más medios para una visita inmersiva a la impresionante calzada romana de Sagunt

El peculiar espacio arqueológico de la Via del Pòrtic de Sagunt, que permite contemplar una de las calzadas romanas mejor conservadas de la Comunitat Valenciana en el inmenso sótano de una finca de pisos, se dotará de más medios próximamente.

El ayuntamiento ha adjudicado por 12.224 euros la redacción del proyecto de un nuevo espacio inmersivo a la empresa UVE Dos Video Producción SL. El objetivo es transformar la experiencia de visita mediante tecnologías digitales innovadoras que permitan una interpretación más accesible, interactiva y didáctica.

Esta actuación se enmarca en la línea de intervención 8 del PSTD Sagunt: cohesión territorial e impulso de la “cultura de la mar” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Así se quiere abordar la creciente demanda de experiencias más dinámicas y participativas, incorporando soluciones tecnológicas que faciliten la comprensión del pasado y mejoren la accesibilidad para todo tipo de públicos, como explica la edil de Patrimonio, Natalia Antonino.

Entre las actuaciones previstas se incluye la instalación de tecnología específica para entornos inmersivos, como sistemas de proyección de alta calidad, dispositivos interactivos y audioguías multilingües en varios idiomas. Asimismo, se desarrollará una propuesta narrativa coherente que articule los contenidos históricos mediante un guion estructurado, garantizando una experiencia educativa y memorable para los visitantes.

Ampliación del plazo

Con el fin de asegurar la máxima calidad y adecuación a los requisitos técnicos y museográficos, el ayuntamiento ha aprobado una ampliación del plazo para la redacción del proyecto hasta el 23 de mayo.

Esto, como explican desde el consistorio, permitirá incorporar nuevas consideraciones técnicas y mejorar la propuesta final, garantizando que el proyecto cumpla con los estándares de calidad, sostenibilidad y accesibilidad establecidos en el marco europeo.

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha resaltado que: “Acciones como estas enriquecen el conocimiento de los bienes municipales y nos ayudan a tener una mayor proyección al mundo”. Según ha explicado, con esta actuación, el ayuntamiento refuerza su apuesta por la innovación aplicada al patrimonio, impulsando la digitalización de los recursos culturales y contribuyendo a consolidar el municipio como un destino turístico competitivo, sostenible y adaptado a las nuevas demandas del sector.