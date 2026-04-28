La adecuación y señalización inteligente llegará a varios senderos de Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha aprobado la adjudicación del contrato de obras para la adecuación, mejora y señalización de senderos en el término municipal. La actuación se enmarca en la línea de intervención 5 del PSTD Sagunt, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Aper Ambient SL por un importe de 90.860 euros, IVA no incluido, tras el proceso de licitación realizado mediante sistema dinámico de adquisición.

El proyecto contempla una intervención integral en cuatro itinerarios: la ruta de les Escales (PR-CV 364), la ruta dels Senglars (PR-CV 319), la senda dels Lladres (SL-CV 42) y la ruta de la Calderona (SL-CV 108).

Senda de Sagunt. / Levante-EMV

Trabajos de mejora

Los trabajos consistirán en el acondicionamiento, la adecuación, la reparación y la señalización de estos senderos homologados. Se adecuará el terreno y el firme, se llevarán a cabo desbroces y limpieza de franjas; se corregirán las cárcavas y se adecuará el firme con materiales del entorno; se repararán las escaleras del sendero Les Escales; se escalonarán los terrenos erosionados; se instalarán elementos de seguridad como barandillas, vallado, escaleras y pasarelas; y también se retirará la señalización obsoleta.

Además, se instalará señalización, tanto vertical como horizontal, y se incorporarán soluciones como códigos QR, contadores de personas y sistemas de monitorización para mejorar la experiencia de las personas usuarias y facilitar la gestión de los espacios naturales.

Motores de desarrollo

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha subrayado la importancia de mejorar estos espacios naturales del término municipal de Sagunt: “Son auténticos motores del desarrollo turístico sostenible. Y, por tanto, la inversión en su adecuación y señalización refuerza nuestro posicionamiento como destino de turismo activo y de naturaleza”. La edila ha manifestado que con esta actuación atraerán visitantes durante todo el año, “desestacionalizando nuestro turismo y diversificando nuestra oferta más allá de las opciones de sol y playa”.