Benavites recibe un premio al 'Buen Gobierno' de la Federación de Municipios y Provincias

El Ayuntamiento de Benavites ha sido distinguido en los Premios al Buen Gobierno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por su “Programa de fomento de la participación ciudadana de Benavites”, un proyecto que ha conseguido activar la implicación de la ciudadanía y generar espacios de encuentro entre generaciones a través de talleres, campañas y procesos de consulta.

La entrega de premios, celebrada en la sede del IVAM, reunió a representantes institucionales de la Comunitat Valenciana y reconoció los proyectos correspondientes a la edición de 2024, cuya entrega no pudo celebrarse en su momento debido a la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de ese mismo año. El galardón fue recogido por Cristina Diego Tomás, concejala de Dinamización Social, y Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites y actual Secretario Autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana.

Política desde las calles y plazas

En palabras del alcalde, este reconocimiento pone en valor una forma de hacer política que “no se escribe en la frialdad de los despachos, sino en el latido de las calles y plazas”, donde la gestión pública se convierte en soluciones reales para la ciudadanía. Una filosofía que ha guiado el proyecto premiado, desarrollado en colaboración con la consultora Sequoia Pro, y que ha apostado por escuchar y construir colectivamente el futuro del municipio.

El programa ha tenido un carácter intergeneracional, conectando a jóvenes y personas mayores a través de recuerdos, reflexiones y propuestas que han fortalecido los vínculos comunitarios. Entre sus principales hitos destacan un ciclo de talleres sobre participación ciudadana, una campaña en redes sociales con dinámicas participativas e intergeneracionales, un proceso de consulta ciudadana para mejorar la participación en el municipio y un análisis final a partir de toda la información recogida.

Durante el acto de entrega, se reconoció el papel de los municipios en la construcción de una administración más cercana y eficiente. En este sentido, Gil subraya que estos premios reivindican la “política de kilómetro cero”, basada en la gestión de proximidad. Asimismo, el alcalde manifiesta que “la innovación y la transparencia no conocen fronteras geográficas y están presentes en cada rincón de la Comunitat”, poniendo en valor el papel de los municipios como base del sistema democrático.

El papel de la FVMP

Gil recuerda que “es en los municipios donde todo empieza” y donde se construye una Comunitat Valenciana “más justa, moderna y, por encima de todo, vertebrada y cohesionada”. En esta línea, señala que la alianza con la FVMP es “fundamental para fortalecer la autonomía local”.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Benavites con una participación ciudadana inclusiva y transformadora, donde la voz de la ciudadanía se convierte en motor de cambio y cohesión social.