Canet recuperará tres tramos de su histórica y desconocida muralla

La muralla de Canet d’en Berenguer, uno de sus rasgos de personalidad más históricos, volverá a recuperar parte de su esplendor gracias a la ayuda de 257.000 euros concedida por la Diputación de València. En estos momentos, tan solo están visibles tres tramos de muralla, parte de ellos incrustados y perdidos en las medianeras de las edificaciones existentes. Esta subvención permitirá acometer la primera parte del proyecto, que afecta a la calle Calvario y la conectará con la plaza de la Iglesia, y se desarrollará a lo largo del tercer trimestre del año.

"Esta ayuda", según explicó el alcalde, Pere Antoni, "permitirá recuperar una parte muy importante de nuestro patrimonio y poner fin a una anomalía histórica, ya que, hasta la fecha, no se ha hecho ningún trabajo ni excavación arqueológica para el estudio de la muralla, algo que ahora se podrá realizar y que, esperemos, sirva para recuperar más tramos de lo que hay actualmente. Por otra parte, apostar por nuestro patrimonio añadirá un plus a nuestra esencia de municipio turístico".

El objetivo del proyecto

Con este proyecto, el municipio aspira a conservar, recuperar y mejorar el patrimonio municipal. Así, la Antigua Muralla va a requerir un proyecto multidisciplinar que incluya su conservación y restauración, su puesta en valor, trabajos arqueológicos previos, intervenciones arquitectónicas y señalética explicativa para su difusión. Los trabajos se centran en tres zonas inconexas del trazado hipotético de la muralla donde se aprecia el lienzo completo.

La muralla. / Levante-EMV

Canet d’En Berenguer quiere conservar, recuperar y mejorar el patrimonio municipal. En este caso, siendo la Antigua Muralla de Canet el objeto de actuación, se ha hecho necesario un proyecto multidisciplinar en el que se deben de incluir las obras de conservación y restauración, la puesta en valor de la muralla, los trabajos arqueológicos que se deban realizar previamente, y la señalética explicativa para su difusión y comprensión.

Dónde se harán los trabajos

Los trabajos se centrarán en los tres puntos del trazado de la muralla que aún se conservan: las calles Muralla(el solar detrás de la Iglesia de Sant Pere), Les Parres (detrás de la actual Biblioteca Municipal) y Calvario (este tramo de muralla queda embebido en una medianera de vivienda existente). En el caso de la calle Muralla, además, se aprovechará para abrir un paso con la Plaza de la Iglesia.

Posteriormente, con las tres actuaciones finalizadas, el ayuntamiento tiene la intención de acentuar la puesta en valor de este patrimonio arquitectónico con el diseño de un recorrido turístico y visitable, con paneles explicativos e incluso indicando el trazado hipotético de la muralla sobre el pavimento de forma didáctica.

Misterio histórico

En estos momentos, muchos de los datos que rodean la construcción de la muralla de Canet siguen siendo un misterio debido a la falta de estudios tanto históricos como arqueológicos sobre la misma. Teniendo en cuenta la técnica empleada para su construcción, la tapia valenciana, se estima que la infraestructura pudo ser construida a partir del siglo XVI, como apuntan desde el consistorio.

Este tipo de construcciones, muy habituales en el antiguo Reino de Valencia, responden a la necesidad de hacer frente a los ataques de los berberiscos en zonas costeras, muy habituales y fuente de enfrentamiento entre cristianos y moriscos se hace más complicada.

La situación obligó a las Cortes Generales de Monzón (1547) a tomar cartas en el asunto. Así, los tres brazos del Reino de Valencia expusieron su preocupación por esta situación. La decisión acordada fue todo un punto de inflexión en la consideración de las defensas de la costa del Mediterráneo peninsular: se abandonó la corriente tradicional de buscar elementos de protección mediante galeras en el mar en favor de la idea de fortificar el litoral. Gran parte de estas murallas fueron obra del ingeniero Juan Bautista Antonelli, o se inspiraron en sus trabajos, como explican desde el ayuntamiento.