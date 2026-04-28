La devaluada 'joya de la corona' de Sagunt sale al fin al mercado

El conocido como solar de los Aliaga fue durante muchos años un punto negro del urbanismo en Sagunt. Lastrado por su calificación escolar en el planeamiento aprobado en 1997, su propiedad privada dio pie a una larga disputa con una factura millonaria para el ayuntamiento. Fue hace más de una década cuando los tribunales dieron por buena la valoración próxima a los 3,8 millones de euros para estos 9.100 metros cuadrados que forman parte de este solar, que supera los 12.500. Pese a los recursos, el resultado judicial fue considerado casi como una victoria por el consistorio, ya que los dueños reclamaban cerca de 46 millones de euros.

Vista del solar situado en segunda línea de la playa del Port que el ayuntamiento ha sacado a la venta. / Daniel Tortajada

Desde poco después de la resolución del conflicto, la intención fue vender este suelo en segunda línea de la playa del Port, detrás de la urbanización de Ciudadmar, que sucesivos gobiernos catalogaron como 'la joya de la corona' del patrimonio municipal. Sin embargo, distintas vicisitudes administrativas lo han impedido hasta ahora, cuando ha salido a subasta por un precio de salida que supera ligeramente los 2,8 millones de euros.

Tasación

Ese es el valor de la tasación del arquitecto que suele elaborar estos informes para el ayuntamiento, que se queda un millón de euros por debajo del precio fijado en 2010 por el jurado de expropiación, que fue avalado por distintas resoluciones judiciales y que en la factura final para el Ayuntamiento de Sagunt todavía sumó intereses. Además de la devaluación en este tiempo, una circunstancia que limita el valor de esta parcela municipal es que la edificabilidad del sector se concentra en los más de 3.400 metros cuadrados que se mantienen en manos privadas.

El conjunto de este solar, que conforma una unidad de ejecución, fue objeto de una de las polémicas modificaciones urbanísticas a las que el gobierno local dio luz verde en octubre de 2024 y que fue duramente atacada desde la oposición. Esos cambios provocaron en este sector que el máximo de 118 viviendas de unos 90 metros cuadrados previstas en el Plan General de Ordenación Urbana pasaran a ser 278 con una superficie útil de unos 60 metros cuadrados, según denunció Iniciativa Porteña.

Tres bloques de 10 alturas

Esta edificabilidad, repartida sobre poco más de 1.600 metros cuadrados en tres bloques de diez alturas más ático, se completa en esta manzana con cerca de 7.500 metros cuadrados de uso dotacional, que desde el gobierno local adelantan que «existe la posibilidad de dedicar a cuestiones vinculadas a la movilidad urbana»; unos 1.200 metros cuadrados de zonas verdes; una superficie similar de espacios libres; más un viario peatonal de 850 metros cuadrados.

Entre los últimos pasos para sacar al mercado este inmueble destaca el informe elaborado desde la concejalía de Urbanismo a petición de Patrimonio, que se interesaba por los plazos a los que tendría que someterse el comprador, erigido en agente urbanizador, para desarrollar este sector.

Plazos de ejecución

Según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, desde la formalización de la venta se abrirá un margen de seis meses para la presentación de la programación del ámbito. Una vez el ayuntamiento adjudique la condición de agente urbanizador, se abrirá una ventana de cinco meses para elaborar el proyecto de reparcelación y, una vez este último esté aprobado y registrado, el comprador dispondrá de medio año para iniciar las obras de urbanización.