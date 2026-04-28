Solo algunas pegas de la CHJ separan a Aigües de Sagunt de gastar todas las ayudas europeas

Las millonarias ayudas europeas que recibió Aigües de Sagunt para el desarrollo del proyecto Digitamed tienen que estar ejecutadas en junio de este año. Con apenas un par de meses para cumplir el plazo, desde la empresa explican que "todas las actuaciones van según lo previsto, excepto una".

Oficina de Aigües de Sagunt en el núcleo histórico. / Daniel Tortajada

Se trata de la monitorización de los desbordamientos en los puntos de alivio de la red, a la que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha puesto pegas que están retrasando su ejecución. Después de un primer pronunciamiento desfavorable y los contactos entre las dos entidades, desde Aigües de Sagunt explican que "ponen problemas a las mallas de retención de sólidos". El plan era instalarlas en más de una veintena de localizaciones y desde la empresa precisan que "igual no podemos hacerlo en todas, pero instalaremos algunas".

Grado de ejecución

Sobre este programa de inversiones, que contempla actuaciones por encima de los 4,9 millones de euros, de los que más de 2,7 millones proceden de fondos europeos, la memoria de gestión correspondiente al cierre de 2025 estimaba un grado de ejecución del 73 %.

Entre las acciones ya terminadas destacaban la instalación de nuevos contadores; la inspección de la red de colectores o el levantamiento topográfico y la digitalización de los sistemas de aguas residuales.

Actuaciones más avanzadas

Mientras, las intervenciones que estaban muy avanzadas en ese momento eran los controles de nivel, velocidad, temperatura y conductividad en los pozos de registro o la puesta en marcha de una estación meteorológica profesional. En cuanto a las actuaciones más retrasadas, además de los mencionados puntos de alivio, se encuentran la implntación de nuevas plataformas y sistemas de información sobre el agua potable, el alcantarillado, los puntos de alivio o los vertidos.