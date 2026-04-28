Sagunt sirve de ejemplo a la ciudad canadiense donde PowerCo hará otra gigafactoría

Sagunt está sirviendo de ejemplo a una ciudad canadiense donde PowerCo hará una gigafactoría como la que ya cobra vida en la capital del Camp de Morvedre.

El ayuntamiento ha recibido este martes la visita de una delegación institucional y económica del municipio de St. Thomas (Ontario, Canadá). Sus representantes se han reunido con el alcalde, Darío Moreno, para conocer de primera mano el estado del proyecto de la gigafactoría de PowerCo, los retos afrontados y las oportunidades generadas para el municipio.

La delegación ha estado compuesta por Sean Dyke, director ejecutivo de la St. Thomas Economic Development Corporation —el organismo responsable de la atracción y el apoyo a la inversión industrial en la ciudad—; Lisa Higgs, directora general municipal —en el modelo anglosajón, la máxima responsable de la administración y los servicios del ayuntamiento—; y Justin Larence, director de Desarrollo Industrial de St. Thomas.

Imagen reciente de la obras de la gigafactoría. / Daniel Tortajada

El encuentro ha abordado cuestiones relacionadas con la formación y el empleo, la dotación de servicios municipales y los efectos sobre el tejido económico y social del territorio. La delegación también ha mostrado interés por la historia y la riqueza patrimonial de Sagunto, y ha explorado la posibilidad de establecer relaciones entre ambas ciudades en los ámbitos empresarial, formativo y cultural. Como explican desde el ayuntamiento, tanto Sagunt como St. Thomas "mantienen ya un vínculo similar con Salzgitter, sede central de PowerCo en Alemania".

Dispuestos a explorar oportunidades de colaboración

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha valorado positivamente el encuentro: “Que una ciudad del otro lado del Atlántico venga a Sagunto a aprender de lo que estamos construyendo aquí dice mucho del trabajo que hemos hecho como municipio. Nos interesa todo lo que pueda sumar, así que estamos dispuestos a explorar oportunidades de colaboración para tender puentes entre nuestras dos comunidades”.

Situada en el suroeste de Ontario, St. Thomas es una ciudad de menor tamaño que la capital del Camp de Morvedre pues posee unos 45.000 habitantes. PowerCo ha elegido este enclave como uno de sus tres emplazamientos globales para la fabricación de celdas, junto a Salzgitter y Sagunt, con el objetivo de construir una de las mayores gigafactorías de baterías de Norteamérica, cuya construcción comenzó en 2025.

La gigafactoría que levanta la multinacional en Sagunt está en una fase de construcción más avanzada. Con una inversión de más de 3.000 millones de euros, la planta, ubicada en Parc Sagunt II, creará más de 3.000 empleos directos y unos 12.000 puestos indirectos en proveedores y empresas auxiliares. El proyecto, como recuerdan desde el consistorio, "se enmarca en la estrategia europea de soberanía tecnológica en el sector de la movilidad eléctrica, con el objetivo de consolidar una cadena de valor de baterías competitiva e independiente en Europa".