Varias alumnas del IES Clot del Moro triunfan en el XVII Campeonato de Scrabble Escolar 2026

Varias alumnas de cuarto de la ESO del IES Clot del Moro han destacado en la final del XVII Campeonato de Scrabble Escolar 2026 que se celebró en Barcelona ayer, 28 de abril. Esta cita reunió a 270 alumnos procedentes de Cataluña, Islas Baleares y la Comunitat Valenciana.

La competición

En una competición de más de 100 parejas representativas de centros educativos de todo el territorio lingüístico, Carmen García Aicart y Maria Montesinos Almarcha se proclamaron subcampeonas, mientras que Marta Olivas y Belén Sancho Campos consiguieron un meritorio 5º puesto.

Las alumnas del IES Clot del Moro participantes en el campeonato de scrabble. / Levante-EMV

Con estos resultados, el centro reafirma una trayectoria consolidada en este campeonato ya que, en ediciones anteriores han tenido además de clasificaciones líderes, victorias. Este recorrido evidencia el compromiso del centro con la promoción de la lengua y el desarrollo de competencias lingüísticas entre el alumnado.

Campeonato de Scrabble en Barcelona. / Levante-EMV

¿Qué es el Scrabble?

Más allá de los resultados, el Scrabble Escolar es una herramienta pedagógica de gran valor, ya que contribuye a la ampliación del vocabulario, la mejora de la competencia lingüística y el desarrollo de habilidades como el pensamiento estratégico, la concentración y la toma de decisiones. Asimismo, este campeonato fomenta la convivencia y el vínculo entre jóenes de diferentes territorios unidos por una misma lengua.

Campeonato de Scrabble en Barcelona. / Levante-EMV

El profesorado ha querido expresar su orgullo por las alumnas participantes y, en general, para todo el alumnado del centro implicado en este proyecto, que trabaja con constáncia y dedicación a lo largo del curso para poder llegar a competir en esta cita.