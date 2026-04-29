Benifairó de les Valls hace realidad la primera demanda de sus menores en los presupuestos participativos

La propuesta escogida por los vecinos y vecinas más jóvenes de Benifairó de les Valls ya es una realidad. Se ha abierto el nuevo rocódromo infantil y se convierte en la primera propuesta que se ejecuta en el municipio partiendo de las votaciones hechas por los menores de 14 años, así lo ha anunciado el ayuntamiento del municipio. Se trata, además, de una de las inversiones más destacadas de los Presupuestos Participativos 2025-2026.

Su estructura

La estructura de esta pared de escalada presenta un diseño con estilo mural, pensado para la integración en el entorno urbano como un nuevo punto de tiempo libre y actividad física.

El nuevo rocódromo de Benifairó de les Valls. / Levante-EMV

La ejecución

La ejecución de este proyecto, que cuenta con una inversión de 5.000 euros, es el resultado del trabajo realizado con el CEIP l’Ermita y del IES la Vall de Segó, quienes se implicaron tanto en la formulación de propuestas como en la votación final. A pesar de que los Presupuestos Participativos de Benifairó sumen cuatro ediciones consecutivas con el acompañamiento técnico de la consultora Sequoia Pro, este año ha sido la primera vez que el proceso ha incorporado formalmente la voz y el voto de los niños para decidir una parte de las inversiones municipales.

La regidora de Participación, Adela Alba, ha destacado la satisfacción de ver como el proyecto planteado en las aulas ya es un espacio de juego hecho realidad. Según Alba, el éxito de la instalación demuestra que abrir la gestión municipal a diferentes edades permite atender mejor las necesidades del día a día. Con el arranque del rocódromo, el ayuntamiento continúa avanzando con el resto de proyectos de la convocatoria, que incluyen la renovación del mobiliario de la biblioteca, la mejora del mobiliario urbano, la plantación de arbolado y la instalación de nuevas fuentes de agua