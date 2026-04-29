Así avanzan las obras que beneficiarán a casi 500 viviendas de Sagunt

Las obras de rehabilitación que están mejorando casi 500 viviendas de Sagunt avanzan con "normalidad", como explican desde el ayuntamiento a preguntas de Levante-EMV tras la visita realizada hoy a las plazas Vicente Aleixandre y Jacinto Benavente del barrio de Baladre.

El alcalde, Darío Moreno, la concejala de Vivienda, Nuria Carbó, y el teniente de alcalde de Port de Sagunt, Roberto Rovira, han podido comprobar el avance de los trabajos, gracias a las explicaciones de responsables de las empresas adjudicatarias de estos trabajos financiados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento con presupuesto de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Plaza Jacinto Benavente

En la plaza Jacinto Benavente se están rehabilitando tanto la parte más cercana a la calle Poeta Querol como la más próxima a la calle Azorín. En total, supone una actuación en 19 edificios en los que hay 304 viviendas. El proyecto completo contempla el aislamiento de las fachadas y la impermeabilización de las cubiertas, así como la retirada del amianto de bajantes exteriores y la mejora de la accesibilidad mediante rampas y ascensores.

La obra en la zona cercana a la calle Poeta Querol cuenta con un importe de 2.893.970 euros más IVA, mientras que la más cercana a la calle Azorín tiene un coste de 3.358.582 euros más IVA.

Obras en Baladre. / Levante-EMV

Plaza Vicente Aleixandre

Asimismo, en la plaza Vicente Aleixandre también se está llevando a cabo una actuación única e integral que abarca la rehabilitación de 12 edificios (192 viviendas), incluyendo los trabajos de rehabilitación edificatoria. Los trabajos que se están realizando son los mismos que en la plaza Jacinto Benavente. En este caso, la actuación tiene un coste de 4.584.997 euros (IVA incluido).

El alcalde, Darío Moreno, señala que se han movilizado, en total, “11 millones de euros” entre las distintas partes implicadas. Moreno, añade: “Es una intervención integral que salda la deuda histórica que las Administraciones tenían con nuestra ciudad y el barrio de Baladre”.

Por otro lado, la edil Nuria Carbó destaca: “Estamos llevando a cabo una política de vivienda que actúa en muchos frentes, y este es uno de ellos”. Además, la edil resalta que, aparte de impulsar más oferta de vivienda, “tenemos que asegurarnos de que los barrios que ya existen ofrecen buenas condiciones para vivir”.