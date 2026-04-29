De espacio idílico en Sagunt a lugar vandalizado

La zona verde de la 'montanyeta' de Sant Cristòfol próxima al núcleo histórico de Sagunt dista mucho del espacio ideal para paellas y 'torràs' al aire libre que levantó hace casi una década el ayuntamiento con una inversión de 19.000 euros en unos cuidados paelleros con los que se pretendían evitar desplazamientos a otros municipios, sobre todo, en primavera. Los actos vandálicos se han cebado hasta tal punto con las construcciones que apenas quedan unos hierros para cocinar. El resto ha sido arrancado y destrozado, incluso bancos hormigonados y ladrillos refractarios. Esto ha dejado esquinas de hierro al aire, campanas reventadas y material en el suelo entre todo tipo de pintadas.

Compromís per Sagunt ha denunciado ese "abandono tanto por el mal estado de la infraestructura de los paelleros como el bosque afectado por la sequía".

Después de que otros años sí se haya actuado en la zona para reponer los daños ocasionados por los vándalos, como ocurrió en 2020, el partido critica "la falta de mantenimiento" por parte del equipo de gobierno local de PSOE y EU, al tiempo en que urge a intervenir en esas dos direcciones e incluso a "construir unos aseos públicos"; es decir, la misma mejora que va a hacer en la zona de paelleros de la antigua Gerencia de AHM en el Port de Sagunt, que recientemente ha sido acondicionada.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en el ayuntamiento: “Reivindicamos la actuación hecha por nuestro partido en el entorno de la montaña de Sant Cristòfol en 2016, un ejemplo de gestión del suelo público pensando en la proliferación de espacios de convivencia basado en la apuesta por más zonas verdes, tal y como marca la Agenda 2030 en Sagunto”.

“Estamos muy contentos de cómo ha evolucionado el pequeño bosque de Sant Cristòfol, impulsado hace una década por Compromís, pero lamentamos la falta de mantenimiento de los paelleros que hace casi inservible esta equipación. Hace falta una inversión urgente para rehabilitarlos y dotar el espacio de baños públicos para las personas que hacen uso de ellos”, argumenta Picó.

Así está una zona de paelleros de Sagunt / Levante-EMV

Riesgo de incendio

También han querido alertar sobre el riesgo de incendio asociado a la "carencia de gestión" de los pinos secos de Sant Cristòfol si bien, coo informó este diario, el ayuntamiento prepara unas actuaciones con "técnicas de selvicultura" tanto en esta zona como en la montaña del Castillo. Picó, no obstante, incide en las peticiones realizadas desde su grupo para una intervención en estos puntos y recuerda la moción que presentó en el último pleno donde solicitaron una estrategia urgente de mejora y protección de los bosques de Sagunt. "Con el aumento de las temperaturas y la plaga de tomicus que afectó a los pinos hace unos años, el riesgo de incendios aumenta de manera considerable. De hecho, este mismo fin de semana se ha producido un pequeño incendio en la montaña de Romeu que, afortunadamente, fue sofocado por los equipos antiincendios”, decía recordando un suceso del que ya informó Levante-EMV.

“Desde Compromís vamos a continuar exigiendo el cumplimiento de los objetivos marcados por la Agenda Urbana 2030 de Sagunt. En este caso, el de garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. Recordamos que según indica el documento aprobado por el Ayuntamiento, la ratio municipal de superficie verde por habitante es de 6,96 m², por bajo de los 9-15m² como mínimo recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, Sagunt tiene que dar pasos en la dirección de facilitar la proliferación de estos espacios verdes y en la mejora de las condiciones de los mismos”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.