La Federación fallera de Sagunt cierra una etapa con un “superávit histórico”

La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) cierra el ejercicio económico 2025-2026 con un superávit de 7.000 euros. Unas cuentas saneadas que fueron ratificadas por unanimidad este martes en la asamblea de presidentas y presidentes. El saldo positivo de 51.000 euros permitirá a la nueva junta ejecutiva de la FJFS iniciar el ejercicio fallero con un colchón económico destacado, gracias "a la buena gestión económica realizada durante estos dos años de mandato", afirmó el presidente ejecutivo Hugo Morte.

Morte recordó en la asamblea que se trata de "un remanente histórico. La nueva ejecutiva que entre se encontrará con 7.000 euros más en caja que cuando entramos nosotros, que lo hicimos con 44.000 euros", fruto del “gran trabajo humano que hay detrás de estos números”.

Una gestión económica que "no ha sido fácil dado el crecimiento del censo, lo que ha implicado mayor participación en los actos, y como consecuencia, un aumento en los costes operativos y logísticos", comentaba. A lo que hay que sumar la realización de nuevos eventos, como la Despedida de las Falleras Mayores de la Comunitat Valenciana.

Las claves

El presidente de la FJFS explicó las claves de estos buenos resultados contables. Por un lado, la contención y optimización del gasto que se ha hecho, "aplicando un rigor absoluto en la revisión de este y asegurando que cada inversión tuviera un retorno directo en la calidad de los actos realizados". Y por otro, la dinamización de los ingresos atípicos: "Buscando recursos externos y nuevas vías de financiación que han permitido desahogar las cuentas ordinarias. Iniciamos nuestra etapa con un remanente de 44.000 euros y finalizamos el ciclo entregando la Federación con una tesorería de 51.000 euros". Y todo, "bajo un marco de transparencia, participación y responsabilidad", apuntaba.

Daniel Tortajada

Un resultado que también atribuía a la "extraordinaria" colaboración que se ha mantenido con los Ayuntamientos de Gilet y Faura y, especialmente, con el de Sagunt por su destacada contribución económica, además de a la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam) que "ha contagiado a tantas empresas para colaborar con nuestra fiesta, a las que les estaremos siempre agradecidos".

En materia económica, el presidente de la FJFS concluía que el estado contable presentado se traduce en "una Federación más solvente, más moderna y, sobre todo, más fuerte".

Despedida

Finalmente, la asamblea finalizó con unas palabras de despedida del presidente de la FJFS, que ya está en funciones, con las que agradeció a la mesa de presidentes y presidentas el trabajo realizado. Pero su intervención se centró principalmente en su equipo, del que destacó su "generosidad y su vocación de servicio" hacia el colectivo fallero. "Habéis demostrado una generosidad que me estremece, anteponiendo siempre el bien común del colectivo fallero a vuestras propias vidas, a vuestras horas de sueño y a vuestros domingos en familia. Hemos tenido aciertos que hoy brillan y errores que nos han dolido más que a nadie; pero cada uno de ellos nació de la valentía de querer mejorar las cosas y de la rebeldía de no aceptar el 'siempre se ha hecho así'".

Mesa de presidentes. / Levante-EMV

Morte destacó el compromiso de su equipo con la sociedad, lo que ha transformado la FJFS en una entidad más humana, tolerante e inclusiva. "Nos propusimos una meta hace dos años: poner a las personas en el centro de la fiesta. Y hoy, al marcharme, me llevo el orgullo de dejar una Federación socialmente comprometida. Hemos vertebrado Sagunto y su comarca durante todo el año a través de la cultura y el deporte, pero, sobre todo, hemos construido una fiesta, más próxima a la ciudadanía, más igualitaria, sostenible, inclusiva y solidaria".

Un candidato, Aitor Muñoz

Este martes también se confirmó que el fallero de La Vila, Aitor Muñoz es el único candidato a presidir la Federación Junta Fallera de Sagunt para los próximos dos años. Por ello, todo apunta a que tomará posesión el próximo 5 de mayo en la nueva asamblea. También se informó que Muñoz hará la presentación de su candidatura este jueves, 30 de abril, en el Museo fallero a las 19.30 horas.