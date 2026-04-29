El Gobierno baraja otra actuación para retener el megatravase de arena a las playas de Sagunt y Canet

El Gobierno de España baraja otra actuación para retener el macrotravase de arena a las playas de Sagunt y Canet d' en Berenguer. Este es uno de los mensajes que ha dejado la visita del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a las obras de regeneración ambiental que realiza el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para aportar a la zona 1,3 millones de metros cúbicos de sedimentos extraídos de un banco submarino de Cullera.

El trabajo que está llevando a cabo la megadraga Bonny River con un presupuesto de 17,6 millones de euros ya es perfectamente visible tanto en Almardà, como en Corinto y en la playa más deteriorada del litoral norte de Sagunt, Malvarrosa de Corinto. En los dos primeros lugares incluso ha desaparecido la gigantesca estructura de tubos que permitía repartir el sedimento, por lo que el grueso de los trabajos se centra ahora en la zona más castigada por el temporal Harry.

Precisamente a ese tramo que linda con Almenara, concretamente a 'Cases de Queralt', se ha desplazado Morán junto al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, los alcaldes de Sagunt y Canet, Darío Moreno y Pere Antoni Chordà, la teniente de alcalde de Almardà, Nuria Carbó y el concejal de Playas, Roberto Rovira; así como representantes de otros grupos municipales y de varias asociaciones vecinales.

Durante el recorrido, han podido constatar el avance de los trabajos desarrollados por el Ministerio, a través de la Demarcación de Costas de Valencia, y el tramo que aún queda pendiente.

La aportación de arena, como han concretado desde el Ayuntamiento de Sagunt, está cerca de finalizar, a falta de completar los últimos 300 metros de litoral. Posteriormente, se acometerá una segunda fase que contempla la prolongación de la Gola de Quartell y la regeneración del cordón dunar, "medida clave para favorecer la recuperación del ecosistema litoral", remarcan desde el consistorio.

Aunque tras finalizar la aportación de arena, la línea de costa habrá avanzado de forma considerable, los técnicos de Costas han recordado un factor: El proyecto contempla que el oleaje actúe y asiente parte de la arena en la playa sumergida, de modo que la línea de costa inicial retrocederá entre 50 y 60 metros hasta alcanzar su perfil de equilibrio.

Durante la visita, los representantes municipales y vecinales también han podido trasladar al secretario de Estado sus demandas y preocupaciones, entre ellas la colocación de espigones submarinos que contribuyan a retener la arena pues se teme que, de no poner nada, el oleaje acabe llevándosela.

Carlos Sabater/Almardà Viva

Tras el recorrido, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha manifestado: “Nos alegra ver cómo los trabajos han llegado a la Malvarrosa, el tramo del litoral más afectado por la erosión y donde la demanda vecinal de actuación era más urgente. Se han reubicado las gravas que estaban más al sur y la playa está ganando mucha anchura”.

“La gran envergadura de este proyecto es una muy buena noticia. Además, el secretario de Estado ha compartido que, junto al Ministerio de Ciencia, están explorando posibilidades sobre medidas adicionales de retención de arena. Sagunto y Canet, como ya dijimos en el pasado y le trasladamos al Ministerio, nos ofrecemos como zona piloto de prueba de estas técnicas”, ha añadido.