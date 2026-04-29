Estas son las promociones que ponen a Sagunt a la cabeza en la oferta de vivienda protegida

«El dato más contundente es la hegemonía de Sagunto con la vivienda de protección pública, al concentrar la mayoría de la oferta». Así valora el observatorio de la vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), cuya cátedra dirige el arquitecto porteño, Fernando Cos-Gayón López, el momento que vive el sector inmobiliario en València, su área metropolitana y la capital del Camp de Morvedre en estos primeros meses de 2026.

Su último informe insiste en los factores que agudizan la crisis del mercado de la vivienda, que ya no cree que esté tensionado, sino que se trata de «un sistema que ha dejado de cumplir su función». Ahonda Cos-Gayón en esta idea al señalar que, «cuando el precio crece de manera sostenida por encima de la capacidad adquisitiva de las familias y la oferta se reduce, el mercado deja de asignar vivienda y pasa a seleccionar por renta. Es el tránsito silencioso de un sistema de acceso a uno de exclusión».

Edificio Torreblanca en el Port de Sagunt. / M.M.C.

En ese contexto, según reiteran desde la cátedra de la UPV, «la vivienda de protección pública no es un instrumento residual, sino el principal mecanismo de reequilibrio del mercado». Así se está entendiendo en Sagunt, donde hay cerca de una decena de promociones en distintas fases de desarrollo, desde las que ya están en plena construcción hasta las que dan los primeros pasos en la tramitación.

Desde 220.000 euros

En el primer caso se encuentra el residencial Plathea, en pleno corazón del Port de Sagunt, donde Metrovacesa levanta 157 viviendas, con sus correspondientes garajes y trasteros. Este proyecto arrancó hace tres años, apenas obtuvo la calificación provisional de protección pública a principios de este ejercicio y tenía reservados 24 inmuebles para jóvenes. Según informa el promotor, que prevé la entrega de llaves para el segundo semestre del próximo año, apenas queda una decena de apartamentos disponibles de dos y tres dormitorios, con precios desde los 220.000 euros por algo más de 90 metros cuadrados.

Living Sagunto obtuvo recientemente la calificación provisional del Consell para 145 VPP

Otra de las promociones que ha obtenido recientemente la calificación provisional por parte de la Generalitat, lo hizo hace apenas un mes, fue Támesis Real Assets para desarrollar 145 VPP de dos y tres dormitorios en una parcela de algo más de 4.600 metros cuadrados al norte del Palància. En este caso, la reserva para los colectivos más vulnerables es de 58 viviendas para jóvenes y seis para personas con movilidad reducida, mientras los precios oscilan entre los 195.000 y los 240.000 euros para superficies entre los 86 metros cuadrados y los 110. Sin que ni siquiera se haya iniciado el movimiento de tierras, la previsión es que la entrega de llaves se produzca en el primer trimestre de 2029.

Cooperativa

El tercer proyecto, que ya está en obras, después de obtener el visto bueno de la Conselleria de Vivenda a principios del pasado verano, es el edificio Torreblanca, que, muy cerca del barrio de San José del Port de Sagunt, tiene la particularidad de impulsarse en régimen de cooperativa. Con solo una vivienda disponible, la adaptada para personas con movilidad reducida, los precios de venta oscilaban entre los 100.000 y los 145.000 euros desde los 57 metros cuadrados útiles hasta los 83, según anunció el promotor.

A estas 324 viviendas de protección pública que llegan al mercado todavía se les suma otros proyectos, que se concentran en el PAI Fusión. Las excepciones son Ática Pavía, una promoción de 71 viviendas en el PAI de la Gerencia, que impulsa la Generalitat sobre suelo cedido por el Ayuntamiento de Sagunt y que ya fue adjudicada a Fomento Valenciano de la Vivienda; así como Vía Augusta 360 con una primera fase de 40 VPP en el Norte del Palància.

Fusión

En cuanto a las promociones lanzadas en el sector entre los núcleos de Sagunt y el Port, Sagunto Fusión 1 anuncia 285 VPP, las dos fases de Attics suman 132, mientras que Trebol Residencial aportará al mercado 38 más. La suma de los proyectos, tanto los más avanzados como los más incipientes, rozan las 900 viviendas de protección pública, que son más de las que se han vendido en la capital del Camp de Morvedre en los últimos 15 años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

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Precio medio

Para la cátedra de la UPV merecen un análisis las cinco promociones que están más cerca de hacerse realidad, cuyo precio alcanza un promedio de 2.414 euros por metro cuadrado.