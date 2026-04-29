Turismo inicia la retirada del título de "fiesta de interés nacional" a la Semana Santa de Sagunt

Ya es oficial. La Secretaría de Estado de Turismo ha iniciado el procedimiento de revocación de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunt, según el acuerdo adoptado el pasado 30 de marzo y que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado "para general conocimiento". La medida, como ha venido informando Levante-EMV, valora retirar esta consideración a una celebración con más de 500 años de historia después de que los integrantes de la cofradía que organiza esta celebración acordaran por tercera vez seguir rechazando la entrada de mujeres a la entidad por 267 votos en contra frente a 114 a favor, 8 abstenciones, 12 votos en blanco y dos votos nulos.

Este abultado resultado no solo supuso un varapalo para el colectivo Semana Santa Inclusiva que lleva cinco años organizando concentraciones de protesta y promoviendo la admisión de las mujeres en esta entidad de origen medieval que cuenta con más de 1.600 integrantes. También llevó a reanudar el expediente abierto por el Ministerio de Turismo a raíz de la denuncia de un integrante de la cofradía que se congeló, a petición del ayuntamiento, hasta después de esa votación.

Objetivo

El objetivo de la Secretaría de Estado de Turismo es analizar el caso y determinar "si se mantienen las circunstancias que justificaron la concesión de la citada declaración" otorgada por resolución el 20 de julio de 2004 o, por el contrario, "concurre una alteración relevante de las mismas y si procede acordar su revocación". Así se explica en la resolución que firma Ilona Shekyants Kazarya, la subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.

A raíz de una denuncia ciudadana del veto a la entrada de mujeres en la cofradía de la Sang, el Ministerio sopesa ahora una cuestión que no tuvo en cuenta en su día cuando concedió ese título a la fiesta: Si hay "indicios suficientes de pérdida sobrevenida" de esta declaración "por falta de participación de la ciudadanía (mujeres) y en general los criterios de la orden ICT/851/2019”.