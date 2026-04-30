Arranca la Federación de fallas de Especial de Sagunt

La Federación de Fallas de Sección Especial de Sagunto ha presentado este miércoles la imagen de marca que representará a la entidad y con la que se darán a conocer en el mundo fallero.

Se trata de un logotipo que ha sido fruto de un proceso selección a través de la convocatoria de un concurso al que se han presentado cinco propuestas. La ganadora responde al trabajo realizado por Ramón Ruiz Escamilla quien ha plasmado su creatividad en un diseño elegante con claras referencias al trabajo realizado por los artistas falleros, a los que esta federación quiere poner en valor, además de a las comisiones que apuestan por las fallas como elemento prioritario de la fiesta.

Respecto al jurado, ha estado formado por profesionales en la materia y de "de reconocido prestigio en el ámbito local del diseño y las artes visuales" como Juan Carlos Molano Caro, diseñador gráfico con más de 15 años de experiencia y especialista en automatización de procesos mediante IA; Francisco Bauset Devís, profesional de la publicidad y el diseño con trayectoria desde 1992 y fundador de su propio estudio creativo y Enric Oliver García, licenciado en Bellas Artes, ilustrador internacional y director de la Academia de Arte Claroscuro.

El presidente de la Federación, con el ganador y el logo de la nueva entidad. / Levante-EMV

Primer acto y ejecutiva

La presentación supone el primer acto oficial de esta federación, formada por la AC Falla Plaça Rodrigo, AC Falla El Palleter, AC Falla La Victoria, AC Falla La Marina, AC Falla Eduardo Merello, AC Falla La Palmereta, que ha tenido lugar en el Centro Cívico de Port de Sagunt. Un evento en el que la entidad también ha dado a conocer a su junta directiva. Al frente de la federación como presidente está Nino López Gil de la Falla El Palleter, el vicepresidente es Javier Cabrera Caballero, de la Falla La Palmereta; la tesorera Eva María Cayuela Medina, de la Falla La Marina; el secretario, Juan Carlos Argilés Lorente, de la Falla Plaza Rodrigo y 'el contador', Vicente Cuenca Teruel, de la Falla La Victoria, como cargos destacados a los que se suman diez vocales.

Al acto asistían las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Noa Barea y Ana Martínez, acompañadas por dos miembros de la ejecutiva de esta, así como los representantes de las comisiones de la Federación de Fallas de Especial, además de falleros y falleras.