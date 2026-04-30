Compromiso millonario con la Gerencia del Port de Sagunt

Ens Uneix se ha comprometido a incorporar en el presupuesto de este año de la Diputació de València una partida de 2 millones de euros para avanzar en la rehabilitación del complejo de la Gerencia del Port de Sagunt. Así lo aseguran desde Iniciativa Porteña, que comparte una amplia coalición municipalista con el partido que gobierna la institución provincial en alianza con el PP.

En una reunión con la vicepresidenta de la diputación, Natalia Enguix, con motivo de la presentación de firmas para la rebaja del listón electoral, el concejal segregacionista, Manuel González, señala que «aceptó incluir, entre otras medidas, esta partida económica en las cuentas. Desde IP vamos a trabajar para que este pacto se materialice lo antes posible». Desde Ens Uneix confirman a preguntas de Levante-EMV que «es correcto. Ese es el acuerdo».

Presupuesto

El edil muestra su esperanza de que «los presupuestos -de la Diputació de València- cuenten con el respaldo necesario para su aprobación, permitiendo así que el Ayuntamiento de Sagunto reciba una subvención clave para la recuperación de la Gerencia».

Manuel González y Natalia Enguix. / Iniciativa Porteña

Además de reivindicar la apuesta de su formación por «la mediación y el trabajo» para lograr «inversiones que mejoran el patrimonio, el entorno cultural y la calidad de vida de nuestros vecinos», González aboga por «reforzar las sinergias» entre la administración provincial y el consistorio saguntino.

Ayuda imprescindible

Sobre la Gerencia, desde IP se insiste en que estos 2 millones de euros son «imprescindibles para avanzar en la rehabilitación integral de este enclave histórico y sus jardines», que, según recuerdan, «pasó a ser de titularidad municipal hace una década, gracias a la intervención impulsada por Iniciativa Porteña», cuando el propio González era concejal de Urbanismo.

Frente a este interés desde la formación segregacionista, el concejal lamenta que «el alcalde, Darío Moreno, no haya logrado desbloquear la financiación para la Gerencia, en un contexto marcado por la falta de aprobación de los presupuestos de 2026 en la diputación».

Noticias relacionadas

Desencuentros

Cabe recordar que la institución provincial y la local han protagonizado varios encontronazos por esta cuestión, al insistir desde el consistorio en el compromiso de la diputación por financiar la recuperación de la Gerencia y la réplica desde la institución presidida por Vicente Mompó en que no ofrecieron garantías sobre la llegada de esa ayuda.