Música espiritual y solidaria en Canet con "MusiCAS – La experiencia"

El Auditorio de Canet d'en Berenguer será el escenario de un concierto único "MusiCAS – La experiencia". El evento tendrá lugar este sábado 2 de mayo a las 20 horas. Se trata de acto solidario de música espiritual que contará con artistas nacionales e internacionales con el objetivo de ayudar a las personas más necesitadas.

Cómo conseguir entrada

La entrada es tan sencilla como generosa. Se podrá conseguir al 'pagar' con un alimento no perecedero como arroz, legumbres, aceite, leche... Cáritas Canet será la encargada de distribuir, de forma íntegra, todo lo que se recaude. La recogida de los alimentos se realizará en el acceso principal del auditorio.

Un concierto con alma y corazón solidario

El evento forma parte de la convención musical MusiCAS, organizada por el Campus Adventista de Sagunt, el Conservatorio J. Sebastian Bach, Hope Media y la Academia de Adoración, entre otras instituciones.

MusiCAS-La Experiencia. / Levante-EMV

La música se convertirá el sábado en un puente entre el arte, la fe y la acción social. “Queremos que quien venga no solo disfrute de un gran concierto, sino que salga sintiendo que ha formado parte de algo más grande. La música espiritual tiene esa capacidad: tocar el corazón y movilizar”, afirman desde la organización.

Invitados de lujo

Este concierto solidario contará con la actuación de los artistas Daniel y Marla Lüdtke, Jader Santos, Sullivan y Adella Duttra. Además, les acompañarán sobre el escenario la Familia Córdoba, el Sagunt Campus Kids y el Coro del Campus adventista de Sagunt. Todos ellos compartirán un repertorio que combina piezas de música sacra, espiritual y contemporánea, en una velada "llena de emoción y calidad musical" con un ambiente íntimo pero vibrante, pensado para toda la familia.