La demanda industrial anima a Sagunt a vender otra parcela

El Ayuntamiento de Sagunt quiere aprovechar el tirón industrial, que se nota incluso en las incursiones municipales en el mercado inmobiliario. Después del éxito cosechado en las últimas convocatorias, el departamento de Patrimonio ha lanzado la subasta de un solar de 1.335 metros cuadrados en el número 1A de la calle Mendeliev del polígono Sepes, que, además del uso característico industrial y garaje-taller, admite otros aprovechamientos «terciarios, oficinas y recreativos», según informan desde el consistorio.

Con un precio de salida de casi 250.000 euros, la edificabilidad reservada en el planeamiento vigente para esta parcela alcanza los 1.427 metros cuadrados/techo con un máximo de cuatro alturas, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Ofertas

Como ocurre con el conocido como solar de los Aliaga, con el que comparte procedimiento, aunque en lotes distintos, las ofertas podrán presentarse hasta el 17 de mayo.

Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El gobierno local busca de esta forma prolongar la buena racha que le ha permitido cerrar dos operaciones relacionadas con suelo industrial. La última fue también en el polígono Sepes, concretamente en la parcela que hace unos años se planteó como nueva sede de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG). Ese procedimiento, que se lanzó en noviembre del pasado año, recibió una oferta de casi 2,8 millones de euros para la instalación de una firma especializada en la construcción industrializada, aunque todavía se están completando los trámites para hacer efectiva esta venta.

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Última venta

La que ya se formalizó el pasado verano fue otro suelo industrial que el consistorio traspasó a Bamesa por 1,4 millones de euros.