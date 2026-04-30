El ‘Nature Fest’ vuelve a Gilet con música, gastronomía y actividades

Gilet calienta motores para la celebración de la cuarta edición del Nature Fest, un festival ya consolidado en la comarca que combina naturaleza, música en directo, gastronomía y ocio familiar "en un entorno único", explicaban desde la organización.

La Plaza Verge Estrella será el epicentro de este evento, que durante tres días reunirá food trucks con una amplia oferta gastronómica, puestos de artesanía local, animación infantil y una variada programación musical pensada para todos los públicos.

Inicio del festival

El festival, que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo, arrancará este jueves 30 de abril con la inauguración del market, la zona infantil y los food trucks. La jornada continuará con talleres infantiles y las actuaciones musicales de Sol Yamil, Plan B y la sesión del DJ Sebas Ghong.

El viernes 1 de mayo, el recinto abrirá a las 11:00 horas con actividades familiares y talleres infantiles a lo largo del día. La programación musical incluirá el concierto infantil de Intensos, el espectáculo circense “Catástrofe y Pastelito” y las actuaciones de Sátanas y Viral, finalizando la jornada con la sesión de Gimiso DJ.

Cartel del festival. / Ayuntamiento de Gilet

El sábado 2 de mayo seguirá la misma línea con apertura matinal del market y zona infantil, talleres y espectáculos familiares. Sobre el escenario actuarán Fabián Sánchez, Decode y el tributo a Manuel Carrasco “Deja que sueñe”, además del espectáculo circense y el cierre con Gimiso DJ.

El Nature Fest Gilet se presenta como "un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos, fomentando la convivencia, el ocio saludable y el apoyo a la artesanía y la cultura local".

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gilet y diversas entidades, entre ellas, Asindown.

Día de la Madre con almuerzo gratis

Finalmente, el 3 de Mayo se celebrará el tradicional Día de la Madre en la ermita. De buena mañana la banda, las Amas de Casa y las autoridades locales recogerán a la madre homenajeada a la puerta de su casa para subir a la ermita, seguidamente se celebra la misa en la misma y el acto de homenaje a la madre. Acabará la mañana con almuerzo gratuito para los asistentes patrocinado por el ayuntamiento y amenizado por la banda.