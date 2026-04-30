Primeras reacciones a la visita del Secretario de Estado de Medio Ambiente a las playas de Sagunt

La reciente visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a las obras de regeneración de las playas del litoral norte de Sagunt han suscitado las primeras reacciones. El PP la considera “un gesto tardío que llega después de años de abandono y sin aportar soluciones reales a un problema que sigue agravándose”, dice demandando medidas para retener los 1,3 millones de arena trasvasada. Además, al igual que una veterana asociación de esta zona, censura "que se excluyera a los vecinos" en la visita a las obras, pese a atenderles luego; algo que a nivel oficial se explica por motivos de seguridad.

El portavoz del PP, Ximo Catalán, era crítico. “Por fin se han dignado a pisar nuestras playas desde el Gobierno, pero lo hacen con actuaciones puntuales que no garantizan el futuro de nuestro litoral ni la seguridad de nuestros vecinos”. En este sentido, ha recordado que hace apenas unos días el propio Grupo Municipal Popular publicaba un vídeo en redes sociales en el que, si bien se valoraba el estado actual de las playas, se advertía claramente de que estas actuaciones “son un parche que desaparecerá con los primeros temporales si no se implantan mecanismos eficaces de retención de arena”.

Así va reperfilando el macrotrasvase de arena el litoral norte de Sagunt / Carlos Sabater/Almardà Viva

Catalán ha insistido en que “el Ministerio para la Transición Ecológica sigue sin ofrecer soluciones definitivas a una situación crítica que se repite año tras año”, y ha defendido la necesidad de ejecutar infraestructuras como espigones o diques sumergidos que permitan proteger de forma duradera tanto las playas como las viviendas del litoral norte.

Desde el Partido Popular recuerdan que este mismo año se han vivido episodios especialmente graves, como el temporal del pasado mes de enero, en el que el mar llegó a invadir calles y viviendas, evidenciando la vulnerabilidad de la zona. “No podemos seguir dependiendo de actuaciones puntuales cada vez que hay una emergencia. Necesitamos medidas serias, estructurales y planificadas, porque el mar no espera y el riesgo para nuestros vecinos es cada vez mayor”, ha subrayado el portavoz.

"Impedir el acceso"

Después de que desde la Alcaldía se invitara a la visita a representantes de las asociaciones vecinales, los populares "han lamentado profundamente que durante la visita institucional se impidiera el acceso a la asociación de vecinos de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Cases de Queralt, quienes no pudieron escuchar las explicaciones de los técnicos de Costas", dicen en relación a una queja expresada en redes sociales desde esa entidad al ver que la visita al recinto de las obras se restringió a las autoridades por más que, ya fuera del recinto vallado, tanto el Secretario de Estado como los técnicos atendieran a las asociaciones vecinales.

Para Catalán (PP), “es incomprensible que quienes sufren directamente este problema hayan sido apartados. El alcalde, Darío Moreno, debería haber dado prioridad a sus vecinos en lugar de respaldar una visita de espaldas a la realidad del territorio”, ha criticado el popular respecto a una restricción que en medios oficiales se ha atribuido a la Guardia Civil y a "motivos de seguridad" mientras se ponía el acento en la atención posterior que hubo a los planteamientos vecinales.

Aún así, la publicación de la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa evidenciaba el malestar por este gesto. "Hoy nos han citado al encuentro con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, y lo primero que nos han hecho ¡¡es cerrarnos el paso!!", apuntaban en redes mostrando imágenes de cómo la ciudadanía se quedaba fuera del recinto en obras y algunos de los integrantes de la asociación seguían mostrando unas pancartas. "No sabemos lo que han hablado entre políticos, y nos contarán lo que querrán… Luego hemos tenido la ocasión de hablar con él", admitían respecto a la conversación mantenida con Morán y puntualizando que la entidad solicita mecanismos de retención de la arena y protección. "Nuestras conclusiones no son muy buenas, tenemos diferencias de opinión sobre los necesario para proteger nuestras playas y nuestros hogares, y que si en un futuro hay soluciones, tendremos que esperarnos unos cuantos años … Parece ser que tendremos que pedírselo a los Reyes Magos...", concluían.

"Disposición a colaborar"

El Partido Popular, en cualquier caso, ha aprovechado para poner en valor "el compromiso de la Generalitat Valenciana, que siempre ha mostrado su disposición a colaborar en todos los proyectos planteados, ha visitado la zona en varias ocasiones y ha mantenido reuniones constantes con las asociaciones vecinales para escuchar sus demandas”, dicen. Asimismo, han recordado que desde la administración autonómica se ha impulsado una Ley de Costas valenciana que permitiría actuar con mayor agilidad en la protección del litoral, “una iniciativa que ha sido bloqueada por el PSOE en el Congreso, impidiendo avanzar en soluciones necesarias”.

“Desde el Partido Popular de Sagunto vamos a seguir defendiendo a nuestros vecinos y nuestras casas, exigiendo soluciones reales y proponiendo medidas que garanticen la protección de nuestro litoral. No queremos más fotos ni más parches: queremos seguridad, estabilidad y futuro para nuestras playas y para quienes viven en ellas”, ha concluido Ximo Catalán.