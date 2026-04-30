Otra manera de prevenir accidentes en Sagunt

Dos nuevas sesiones de Road Show han contado con la asistencia de alrededor 400 alumnos y alumnas de varios centros educativos de Sagunt en la Casa Municipal de Cultura. Se trata de una acción de concienciación vial dirigida, especialmente, a la población más joven que está a punto de iniciarse en la conducción de vehículos. Precisamente, lo que pretende con estas acciones el departamento de Policía es prevenir los accidentes de tráfico ocasionados por las conductas de riesgo más graves, como son las derivadas del consumo de alcohol y/o drogas, así como por exceso de velocidad y conductas imprudentes o temerarias.

De qué trata

De esta forma, con el Road Show, a través de testimonios reales de los profesionales de las emergencias, como son policías locales, bomberos, médicos, sanitarios, víctimas y familiares, se pretende concienciar y prevenir accidentes, mediante una impactante recreación de las consecuencias derivadas de los excesos cuando se coge el coche.

Es un formato innovador, con efectos especiales e imágenes de impacto, que se completa con la fuerza de testimonios de los protagonistas de las historias. Claros ejemplos de estas fuerzas testimoniales han sido las participaciones finales de Adrián y Tomás, dos jóvenes a los que les cambió la vida un accidente de tráfico. Adrián ha contado como quedó paralítico de por vida en una silla de ruedas cuando con solo 18 años de edad tuvo un accidente de moto al cometer una imprudencia. Si desgarrador ha sido su testimonio no lo ha sido menos el de Tomás quien perdió a su hermano (amigo de Adrián) en un accidente de moto provocado por un peatón ebrio.

Esta actividad está consolidada en Sagunt después de varios años y se organizan dos jornadas anuales, lo que ha permitido que más de 700 menores cada año hayan acudido a la misma, garantizando así el alcance y la continuidad de este programa de sensibilización vial. Estas cifras reflejan el compromiso de la Concejalía de Policía Local, de la organización TRAFPOL y las empresas copatrocinadoras Holcim y Saggas por mantener viva una iniciativa que, desde hace años, demuestra su eficacia.

Un pasado Road Show. / Daniel Tortajada

Los objetivos

Tal y como destaca el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, “con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Sagunto reafirma su papel en la formación y sensibilización en seguridad vial, contribuyendo a que cada vez más jóvenes tomen conciencia de la importancia de una conducción responsable y concienciada”.

Estas acciones cuentan con el copatrocinio de las empresas Saggas y Holcim. Por parte de Saggas han expresado: “Creemos firmemente que la seguridad es lo primero, dentro y fuera de nuestras instalaciones. Apoyar este Road Show es contribuir a poner en valor el papel crucial que tiene la prevención para evitar accidentes y tomar decisiones más responsables. Iniciativas como esta nos recuerdan lo importante que es concienciarnos de ello”.

Por otro lado, desde Holcim expresan que se “refuerza el compromiso con el impacto social en Sagunto mediante el apoyo a una nueva edición del Road Show, una iniciativa que pone el foco en la concienciación juvenil. En este sentido, la compañía subraya que la salud y la seguridad son una prioridad absoluta, motivo por el cual impulsa este proyecto con el objetivo de trasladar a los jóvenes su meta de ‘cero accidentes’ y convertir la sensibilización en una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad en carretera”.