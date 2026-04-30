Sagunt amplía los puntos gratuitos de acceso a internet

La cobertura de acceso a internet, conocido como SaguntWiFi, ha sido ampliada con nuevos puntos gratuitos de acceso a internet para la ciudadanía. Esta acción ha estado en manos del Servicio Municipal de Informática y Comunicaciones (SMIC) del Ayuntamiento de Sagunt.

Dónde se ha habilitado

Se ha habilitado la conexión en todo el edificio de Camí Reial, incluyendo la planta baja donde el servicio ya estaba disponible anteriormente en el SAIC. Además, el consistorio prevé seguir ampliando esta red en los próximos días en el edificio de la Policía Local, en el edificio de Mantenimiento, Obras y Tráfico en el PROP de Port de Sagunt y en el Fortín y Museo del Grau Vell. Cabe añadir que el Ayuntamiento de Sagunt ya cuenta con una amplia red de SaguntWiFi repartida por edificios municipales y puntos de interés.

El objetivo de esta ampliación es incrementar el número de dispositivos conectados diariamente, pasando de los actuales 600-700 a una previsión de entre 900 y 1.000 conexiones al día. En este sentido, desde el SMIC se ha detectado un aumento notable en el uso del sistema, especialmente, está ayudando a personas que están participando en el proceso abierto de regularización extraordinaria de inmigrantes.

SaguntWifi / Levante-EMV

Para qué sirve

El consistorio recuerda que las zonas SaguntWiFi están concebidas principalmente para facilitar el acceso a servicios municipales y promover la igualdad en el acceso a internet. No obstante, no están destinadas al desarrollo de trabajo corporativo ni al uso por parte del personal municipal en el desempeño de sus funciones habituales, ya que no cumplen con las políticas de seguridad corporativa.

Aun así, estos puntos pueden utilizarse para accesos puntuales fuera del ámbito corporativo, como consultas, presentaciones, procesos formativos no corporativos o el uso por parte de personal externo o en prácticas, siempre que no se maneje información protegida.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Toni Iborra, afirma: “Estamos viendo un incremento notable en el uso de la red, lo que confirma que cada vez más ciudadanos y ciudadanas utilizan estos puntos para gestionar trámites y acceder a servicios públicos”. Además, Iborra asegura que mediante la ampliación de SaguntWiFi “respondemos a nuestro compromiso con la democratización del acceso a internet”. “No queremos que ninguna persona encuentre en la conectividad un obstáculo para relacionarse con su Ayuntamiento”, concluye.