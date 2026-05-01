Homenaje en el Port de Sagunt a las víctimas de la siniestralidad laboral

Las víctimas de la siniestralidad laboral han recibido hoy un homenaje en el Port de Sagunt por parte de la unión intercomarcal de CC OO del Camp de Morvedre i Alt Palància. El acto ha tenido lugar en la Alameda del Consell ante la escultura levantada en 2017 para recordar a los trabajadores fallecidos en la siderurgia.

Los datos de siniestralidad de 2025, como han recordado, «fueron terroríficos, tanto en el ámbito estatal, donde perdieron la vida más de dos personas al día trabajando, como en el País Valencià, donde se registraron 80 accidentes mortales», ha expresado Sergio Villalba, secretario general de la unión intercomarcal. «Las personas trabajadoras nos negamos a aceptar que enfermar, lesionarnos o incluso morir trabajando sea una condición natural de la actividad laboral. La siniestralidad laboral es el peor dato socioeconómico que puede tener un país, es una lacra social que merece una especial atención y debate», ha añadido después de que este año se abriera en la ciudad con dos accidentes laborales en 24 horas donde un trabajador resultó fallecido y otro herido, como adelantó Levante-EMV.

Desde el sindicato se reconoce que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "ha tenido una incidencia importante desde su puesta en marcha en 1996". "Aquel año en España, más de 1.300 personas perdieron la vida en el trabajo, frente a las 735 fallecidas en 2025". Con todo, desde CC OO se insiste en la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley para reformar la Ley de Prevención para dar por ejemplo mayor protección frente a los riesgos psicosociales, a los derivados de la digitalización o significar mucho más la cuestión de género desde el punto de vista preventivo.

Un momento del acto. / Levante-EMV

El dirigente sindical también ha señalado que «se ha de incrementar la lucha contra la infradeclaración de las enfermedades y lesiones con origen laboral, esto es, siguen produciéndose casos de trabajadoras y trabajadores a quienes no se les reconoce que enfermaron o se lesionaron en el trabajo. Desde CCOO continuamos denunciando la existencia de este fenómeno, por una cuestión de justicia con las personas afectadas pero también para que se mejoren los sistemas preventivos y se evite que otros trabajadores perdamos la salud trabajando».

Reivindicaciones del 1º de mayo

Antes de partir hacia la manifestación del 1º de Mayo en Valencia, Villalba, ha indicado que este Primero de Mayo el sindicato plantea retos centrados en el acceso a la vivienda, en la mejora de los salarios y en acometer reformas que mejoren otras facetas de la calidad del empleo, entre estas, el encarecimiento del despido pero también, reducir la jornada laboral sin pérdida retributiva y evitar el uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial.

Villalba ha terminado destacando «la necesidad de defender la democracia y la importancia que en ello juega el papel constitucional de los sindicatos como organizaciones legítimas para la participación de las personas trabajadoras en la defensa de nuestros derechos y la relevancia del diálogo social». Y ha dejado una consideración sobre la inminente huelga convocada en el sector de la enseñanza: "Esta falta de diálogo, originada por la intransigencia de la Conselleria de Educación del Govern Valencià, es la que está a la base de la huelga indefinida que el profesorado ha convocado desde el 11 de mayo».