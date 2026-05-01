Esta es la factura que pasa la inestabilidad en Madrid a los ayuntamientos de Morvedre

La falta de mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados pasa factura a los ayuntamientos del Camp de Morvedre. Con los presupuestos de 2023 prorrogados, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado año tras año a aprobar un real decreto para actualizar las entregas a cuenta de las transferencias del Estado. Así ocurrió en 2024 y 2025, con la misma intención para este 2026, aunque el primer intento se ha visto frustrado al revocarse por falta de apoyos el instrumento en el que el ejecutivo había introducido, además de la financiación municipal, otras cuestiones relacionadas con la vivienda y los desahucios, la pobreza energética o el empleo.

Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

El real decreto-ley 2/2026, que entró en vigor a principios de febrero y a finales de ese mes quedó derogado, alertaba de la necesidad de actualizar al alza las transferencias a las administraciones locales, ya que, "de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados". También "impediría trasladar a las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones" entre el presupuesto prorrogado y la actualización de 2025, que se tomaba como base para 2026.

Distorsiones

Entre las consecuencias de no aplicar esta subida, el Gobierno destacaba también "las distorsiones relevantes" que generarían sobre las finanzas de los consistorios, que "devendrían en graves e irreversibles, en ausencia de las medidas contempladas en este real decreto-ley". Añadía este texto que esta actualización de las entregas a cuenta permitiría "minimizar el referido desfase y dar un mejor cumplimiento a la finalidad de este sistema -de financiación municipal-, que no es otra que asegurar en el tiempo la cobertura de los servicios de las administraciones territoriales".

La traducción de esta situación en números es que los 16 ayuntamientos del Camp de Morvedre disfrutaron entre enero y febrero de unas inyecciones estatales para sus gastos corrientes por encima de los 4,7 millones de euros, mientras que en marzo y abril se han hecho efectivos algo menos de 3,9 millones de euros, una diferencia mensual de cerca de 430.000 euros, según la información publicada por el Ministerio de Hacienda.

Desfase

En el caso de Sagunt, las entregas a cuenta han pasado de los 1,7 a los 1,4 millones al mes, con unos ingresos proyectados para el conjunto del año que, si se mantuviera la situación actual, se quedarían por debajo de los 17,8 millones de euros. La previsión del gobierno local para el presente ejercicio alcanza los 22 millones de euros. En cuantías mensuales a lo largo de la comarca, Canet d'en Berenguer pierde más de 40.000 euros, por los 15.000 de Gilet o los casi 12.000 euros de Faura hasta los 400 euros de Segart, los 1.800 de Benavites o los cerca de 2.300 euros de Alfara de la Baronia.

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Soluciones

En cualquier caso, la situación no es irreversible y lo normal, si no lo impide alguna trifulca política en el Congreso, es que el Gobierno de luz verde próximamente a esa actualización de las entregas a cuenta. Incluso si no se diera este paso, los ayuntamientos tienen como último recurso esperar hasta la liquidación de los presupuestos del Estado, cuando se ajustan las cuentas con los ayuntamientos en función de los resultados económicos confirmados.