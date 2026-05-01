Así es correr entre un legado de más de 2.000 años en Sagunt
Deportistas de todas las edades han podido disfrutar de la especial carrera que atraviesa algunos de lugares más emblemáticos de la ciudad
Patricia Granell
El Gran Fons Ciutat de Sagunt ha reunido a 440 atletas que han atravesado con sus deportivas ya sea andando o al trote algunos de lugares más emblemáticos de la ciudad como Castillo, la montaña de San Cristóbal y otros parajes naturales.
La jornada se ha desarrollado con éxito y según lo previsto por el Club de Atletisme de Sagunt, que lleva varios años organizando la prueba. Primero ha empezado la carrera andando de 10 kilómetros mientras que los corredores de la 12 k lo han hecho algo más tarde, combinando asfalto y montaña.
El tiempo ha acompañado y la lluvia ha esperado a arreciar con fuerza hasta después de una entrega de premios a la que no han faltado autoridades de la ciudad. "Ha sido perfecto. No hemos pasado calor y por la montaña se ha podido ir bien", explicaba a Levante-EMV un portavoz del club, Toni Antonino, destacando como único incidente la caída de un corredor que ha necesitado un vendaje "pero por suerte no ha tenido mas consecuencias", añadía.
Uno de los aspectos destacados de la jornada ha sido la alta participación infantil. Los más pequeños han podido inscribirse en la línea de meta antes de la 'Txiqui Pujada'. La carrera se ha distribuido en tres categorías por edades: de 0 a 6 años con un recorrido de 400 metros, de 6 a 9 años con 650 metros de distancia y, los más mayores, de 9 a 12 años, 950 metros.
La cita ha transcurrido sin incidencias y ha vuelto a poner en valor el entorno histórico de Sagunt como escenario clave para el deporte.
