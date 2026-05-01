Casi la mitad de los ayuntamientos de Morvedre aún no ha informado de sus presupuestos de 2026

El Ministerio de Hacienda es fiel a sus costumbres, aunque entre ellas ya no figure la elaboración de unos presupuestos generales del Estado.

Dentro de sus funciones de control, el departamento dirigido desde hace poco más de un mes por el valenciano Arcadi España es habitual que, a estas alturas del ejercicio, elabore un listado en el que afea a los ayuntamientos que no han cumplido con la exigencia recogida en la orden que desarrolló las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Concretamente, su artículo 15.3 exhorta a las corporaciones locales a remitir, antes del 31 de enero de cada año, los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales tanto de la propia entidad como de todas sus dependientes.

Aprobado raspado

Este ejercicio, la nota para los ayuntamientos del Camp de Morvedre es un aprobado raspado.

Arcadi España durante una reciente rueda de prensa. / Carlos Luján/EP

Del lado de los cumplidores, según siempre la información del Ministerio de Hacienda, se encuentran Sagunt, Faura, Quartell, Estivella, Algímia d’Alfara, Quart de les Valls, Torres Torres, Algar de Palància y Benavites.

Incumplidores

Por contra, los consistorios que todavía tienen pendiente la comunicación oficial de sus cuentas son Canet d’en Berenguer, Gilet, Benifairó de les Valls, Albalat dels Tarongers, Petrés, Alfara de la Baronia y Segart.

Noticias relacionadas

Canet y Petrés

En esta lista extrañan especialmente las presencias de Canet y Petrés, que dieron luz verde definitiva a sus cuentas para este 2026 a mediados de enero, mientras que Gilet lo hizo hace un mes. Del resto, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación de sus presupuestos.