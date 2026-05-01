Poblaciones de la Sierra Calderona se unen en Sagunt para reforzar su oferta turística

El turismo sostenible y la gestión del medio natural ha centrado la II Jornada de Turismo y Uso Público del parque natural de la sierra Calderona, que se ha celebrado en Sagunt.

Profesionales de las oficinas de turismo de los municipios integrados en este espacio protegido han participado en ella junto a la directora del parque, María José Modesto. Durante la sesión se han abordado cuestiones como el manual de señalización de la red y recomendaciones para el diseño de rutas interpretativas en el medio natural. Además, ha habido una recepción el consistorio donde el alcalde, Darío Moreno, y la edil de Turismo, Natalia Antonino, han instado a ese trabajo conjunto.

Picos rocosos de la Sierra Calderona. / Daniel Tortajada

Visita interpretativa

Además, se ha organizado una visita interpretativa por algunos de los enclaves más relevantes de Sagunt como la Casa dels Berenguer, la Judería o el Teatro Romano, con el objetivo de conocer ejemplos prácticos de puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio.

Opiniones institucionales sobre la iniciativa

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha elogiado la iniciativa: “Es imprescindible para que todos nos conozcamos más entre nosotros y así le podamos contar de primera mano a la gente que venga a Sagunto qué se está haciendo en otros municipios, lo que pueden hacer y que eso sirva para apoyarnos en todas las potencialidades”, ha señalado.

En este sentido, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha valorado que se celebren iniciativas como esta, que sirven para “enriquecer el producto turístico natural” e intercambiar experiencias y “conocer territorio”. Antonino ha trasladado que “es un placer que Sagunt sea elegida como sede formativa” de esta segunda edición de las jornadas. “Trabajamos también junto con vosotros y vosotras en muchas actividades conjuntamente para enriquecer el producto turístico comarcal”, ha recordado.

Por su parte, la directora del parque natural ha explicado a los participantes las líneas generales del encuentro y sus motivaciones: “Nos hemos dado cuenta de que tenéis las mismas preguntas e inquietudes, así que convivir en esta jornada es la mejor manera de poderse complementar, preguntar todas las dudas e intentar solucionarlas”.

Esta jornada se enmarca en las acciones de promoción del uso público responsable de los espacios naturales y pretende fomentar la mejora de la experiencia turística, al tiempo que se impulsa la conservación y el conocimiento del parque natural de la sierra Calderona.