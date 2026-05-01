Intenso puente festivo en Quart de les Valls

Quart de les Valls ha vivido este viernes una de sus citas más esperadas del calendario: El Dia de Sant Peregrí que combina tradición, cultura y actividades. A pesar del mal tiempo y la lluvia que ha hecho adelantar el reparto de calderas, la celebración ha animado las calles.

La agenda contenía actos de todo tipo que tenían previsto arrancar con “Circuito”, un espectáculo de teatro y circo dirigido a toda la familia.

Además, en el Auditorio Municipal se ha podido ver una exposición fotográfica compuesta por imágenes aportadas por vecinos y vecinas para poner en valor la memoria colectiva y la identidad local.

El programa se completaba con la exposición del Museo de la Pilota y la misa en honor a Sant Peregrí, que ha incluido la tradicional bendición de unos sabrosos dulces similares al 'panquemao', los 'prims'.

Como broche, no ha faltado el reparto de la tradicional “caldera” amenizado por la música de los Dolçainers de l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de La Vall de Seg; un acto que se ha adelantado en el tiempo ante una lluvia que, al final, ha hecho su aparición.

Más actos

Estos actos previstos dentro de la Semana Cultural proseguirán este sábado y este domingo aunque con actividades muy distintas. Por un lado el sábado será el dia del "bou al carrer" con la exhibición de un toro de la ganadería Zahorí a partir de las 17:30, seguido de la exhibición de una vaca de la ganadería Torrestrella más el Paseo de los mansos.

Por la noche llegarán las emboladas a partir de las 23 horas y el domingo la actividad estará centrada en la obra de teatro, un sainete representado por la Asociación Cultural Ángel Asensi Bayona "El Codoval" en el Auditorio a las 19 horas.