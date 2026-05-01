Regresa a Canet la Festa Isabelina

Canet d'en Berenguer despliega su impulso cultural en forma de compromiso con la lengua, la cultura, el pensamiento y el feminismo. La Festa Isabelina vuelve este sábado a la localidad con el reconocimiento a Isabel Robles tras una trayectoria vital como escritora, traductora, poeta y ensayista. "Es una mujer comprometida en la lucha antifranquista e implicada en todos los movimientos actuales en defensa de la lengua, la cultura y el feminismo», como explican desde la organización.

Isabel Robles, recibirá su reconocimiento en la Casa dels Llano, a las 20 horas en un acto impulsado por Acció Cultural del País Valencià de la mano de Roser Furió. La poeta de Canet dinamizará y presentará una celebración que pretende focalizar la labor de las mujeres como esencia de la cultura, la literatura y el compromiso feminista.

La localidad acogerá un año más esta Festa Isabelina que contará con la participación de 'Xiomara' quien descubre nuevas posibilidades a poemas y textos en valenciano.

Asimismo el Col.lectiu de Dones de Canet d’En Berenguer protagonizará su tradicional instalación. Una acción cooperativa de creación artística que focaliza la labor plástica de la mujer en una localidad que crece en expresión y compromiso.

Temáticas variadas

Este acto viene desarrollándose en los últimos años con temáticas diversas; si bien en 2026 se presenta bajo el lema «Isabelines a Foc lent», en anteriores ediciones optaba por «Dies de safareig», en una propuesta conjunta entre Roser Furió i Eva Gómez. En 2024, bajo el título «Veu de dones a la fresca», la celebración apostó por la recuperación de la voz y el sentir popular de la localidad. Asimismo en 2023 se centraba en la salud mental y su lectura a través de escritoras valencianas.