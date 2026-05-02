La ausencia de secretario municipal complica la gestión en Torres Torres

La falta de secretario o secretaria en el ayuntamiento de Torres Torres está generando problemas a nivel administrativo y técnico. Así lo ha explicado a Levante-EMV el alcalde, Javier Peris (PP), quien asegura que la administración local atraviesa por momentos complicados ante la falta de un habilitado nacional desde hace varias semanas.

El traslado de la secretaria ha dejado este puesto vacante desde el pasado 31 de marzo, sin que por ahora, se haya conseguido ocupar, pese a los muchos intentos del primer edil, tal y como ha trasladado él mismo a este diario. "Espero que en unos días la situación cambie y volvamos a la normalidad", afirma. Esta coyuntura está provocando cierta paralización en el desarrollo de expedientes y algunas tramitaciones, como admite el propio presidente de la corporación, poniendo como ejemplo que la celebración de sesiones ordinarias está en "stand by" desde finales de febrero, cuando lo aprobado es un pleno en los meses impares. Así, el de enero se celebró en febrero y ahora el de marzo debería haberse convocado para abril, pero no ha sido el caso.

El alcalde y el edil del PP en Torres Torres / Daniel Tortajada

Proyectos

Pese a esta situación, "los proyectos siguen adelante", decía el alcalde. Las obras para la mejora del alcantarillado de la urbanización de Ton Ferrer, que conectará con la red general de Torres y Torres ya han comenzado. Además, también se trabaja en distintos proyectos financiados por los planes de inversión de la diputación .

Precisamente, Torres Torres ha recibido una subvención de la institución provincial para la gestión y conservación de espacios naturales, destinada a actuaciones en las riberas de los espacios naturales fluviales del municipio. Con una inversión de 40.000 euros, el ayuntamiento "realizará una actuación para la protección y mejora de nuestro entorno natural, cuidando nuestros espacios verdes y preservando el patrimonio natural para las generaciones futuras", explicaba Peris.

A la situación técnico-administrativa se suma la complicada situación política en la que el Partido Popular gobierna en minoría, tras el paso de dos de sus concejales al grupo de los No adscritos. Pese a esta coyuntura, la mayoría de los asuntos, salen adelante gracias al apoyo del Partido Socialista, que ya en su momento advirtió que los proyectos positivos para la localidad contarían con su respaldo "por el bien del pueblo", como explicaron en su momento desde el grupo municipal.