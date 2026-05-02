El Camp de Morvedre está presente por partida doble en el Certamen de Bandas de Música

El Camp de Morvedre vuelve a estar de enhorabuena pues estará presente por partida doble en el 49º Certamen de Bandas de Música de la Diputació de València que se celebrará este fin de semana. Por un lado, el compositor de Quart de les Valls y director del conservatorio Joaquín Rodrigo de Sagunt, Rafa Doménech, ha visto seleccionada su obra Terra de Somnis como pieza obligada. Además, la Societat Musical de Quartell participará en la sección segunda.

La pieza de Rafa Doménech es además un poema sinfónico para banda muy especial pues está dedicada " al pueblo de Benavites y, de manera muy especial, a su alcalde y amigo, Carlos Gil", explica el propio compositor en sus redes sociales. Doménech señala que la obra "relata, en primera persona, la historia del pueblo de Benavites a través de su emblemática Torre", símbolo patrimonial y emocional del municipio. Terra de Somnis supone además un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Doménech, quien ya vio seleccionada en 2018 su obra Innsbruck Bus como pieza obligada en este mismo certamen, uno de los más prestigiosos del ámbito de bandas valenciano.

Rafael Doménech. / Levante-EMV

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Rafa Doménech, ha conseguido muchos reconocimientos y premios importantes en el campo de la dirección y en la creación musical, tanto nacional como internacionalmente. Tiene obras que se han interpretado en varios certámenes y concursos de forma libre y obligada. Entre otros, ha compuesto por el instituto Valenciano de la Música y por la Diputación de València formando parte de la colección Retrobem la nostra Música. Actualmente, ejerce como director del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt, labor que compagina con la docencia.

Societat Musical de Quartell

Por otro lado, la Societat Musical de Quartell, ha sido reconocida en numerosas ocasiones por "la calidad de sus programas y por el impulso dado a la educación musical en la Vall de Segó", donde "su escuela de música ha sido clave en la formación de nuevas generaciones de intérpretes", asegura la entidad. Además, la banda mantiene una intensa actividad cultural, con conciertos, intercambios y proyectos que han reforzado su prestigio y su papel como uno de los referentes musicales de la comarca.

Certamen de Bandas de Música

El Certamen de Bandas de Música de la Diputación de València, que en 2026 alcanzará su 49º edición, volverá a reunir a agrupaciones de toda la provincia en un evento considerado como una de las principales citas de la música de banda en la Comunitat Valenciana.