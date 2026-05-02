Un Centro Aragonés con 85 años en el Port de Sagunt pero muy vivo

El Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Port de Sagunt sigue siendo un punto de referencia desde que nació en el ya lejano 1941. María Prats Escriche ha recopilado parte de su historia y su aportación a la vida social y cultural, como explicó en una conferencia. “La entidad ha jugado un papel fundamental como lugar de encuentro, integración y recreación para todos los vecinos del municipio”, afirma. “A lo largo de los años, ha organizado una amplia variedad de actividades culturales, recreativas y sociales; como conferencias culturales, bailes y celebraciones, representaciones teatrales, festivales folklóricos, concursos y excursiones, lo que permitió que, además de preservar las tradiciones aragonesas, se promoviera el desarrollo intelectual y social de miembros y vecinos”, destaca.

Prats recuerda que desde que los primeros miembros de la colonia aragonesa de inmigrantes que vinieron al Port de Sagunt en busca de trabajo y nuevas oportunidades se ha mantenido “su carácter democrático, puesto que permitía la participación activa de los socios en las decisiones importantes, algo novedoso en un contexto social y político limitado por la dictadura”.

Integrantes del Centro Aragonés, hace décadas. / Daniel Tortajada

Vertiente social

En este sentido, afirma que a lo largo del siglo XX, “fueron millares los socios, procedentes de las diferentes regiones de España y otros países, que formaron parte de la entidad”. “Su oferta cultural y de ocio, accesible para todas las familias, se consolidó como un referente para el Port de Sagunt, jugando un papel esencial en la construcción de una comunidad unida, activa y culturalmente rica”.

También resalta “la vertiente solidaria del Centro Aragonés que, desde sus inicios, participa muy activamente en multitud de eventos para la colaboración con diferentes causas, realizando donativos y organizando festivales en beneficio de los más necesitados”; algo que también se ha visto en los últimos años.

Muy vivo

Este colectivo con 85 años de historia sigue muy vivo en la actualidad. Como afirma su presidenta, Ángela Navarrete, "sigue siendo una sociedad activa y vibrante, ofreciendo una amplia oferta cultural a la comunidad, incluso después de los desafíos impuestos por la pandemia”. “Permanecemos abiertos a colaborar con todas las asociaciones que lo deseen, y lo hacemos periódicamente con muchas de ellas, como, por ejemplo, Discamp, Afacam, Sapiencia, TDAH, Asociación Cultural Virgen de Begoña, Asociación Cultural Virgen de los Desamparados, Asociación Danses "Els fallers" o la Casa de Andalucía, entre otras.

Integrantes del Centro Aragonés, hace tiempo. / Daniel Tortajada

Actividad

Navarrete expone que además de la actividad habitual de los cuadros de canto, baile, teatro y rondalla y los grupos de crochet o baile en línea, su colectivo ha llevado a cabo más de 100 eventos, incluidos conferencias, presentaciones de libros, talleres, exposiciones, representaciones teatrales, rondas joteras y festivales folklóricos en los últimos tres años.

"Hemos optado por las nuevas tecnologías y redes sociales para fidelizar nuestros socios, teniéndoles informados de nuestra actividad", añade. También se complace por contar con 20 niños que asisten a clases de jota, “lo que nos permite esperar un futuro próspero para la cultura que pretendemos difundir en la ciudad, puesto que también poseemos un grupo de teatro, un taller de manualidades, baile en línea, taichí, entre otras actividades”.